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Kültür-Sanat

Dağlarca, İstanbul Kitap Fuarı'nda anıldı

Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, 27'nci İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında anıldı.

05 Kasım 2008 02:00

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan 27. İstanbul Kitap Fuarı kapsamında TÜYAP ve Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından düzenlenen Dağlarca'yı anma etkinliğinde konuşan şair Nurullah Can, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 1970 yılından sonra kendini tamamen şiire verdiğini ve şiirle yaşadığını anlattı.

Can, yakından tanıma imkanı bulduğu Dağlarca'nın en önemli özelliğinin tutumluluk olduğunu söyledi.

Şair Mehrizat da sanatçıların geride bıraktıkları eser ve yapıtlarla yaşadığını anlatarak, şair Dağlarca'nın her zaman beyinlerde yaşayacağını bildirdi.

Dağlarca'yı anlatmaya tek bir cümlenin yetmeyeceğini kaydeden Mehrizat, onun eserlerinin her zaman varlığını ve canlılığını koruyacağını anlattı.

Mehrizat, şair Dağlarca'nın Kadıköy'de hayatını sürdürdüğü evinin müze olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Abdulkadir Budak, Sennur Sezer ve Rahmi Emeç'in de aralarında bulunduğu şairler tarafından Dağlarca'nın şiirleri okundu.

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