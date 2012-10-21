'Dağlar Kızı Rehyan' 4 milyon liralık mal varlığını ÇYDD'ye bağışladı

’Dağlar Kızı Reyhan’ şarkısıyla ünlenen ve müzik yaşamını 1984 yılında bırakarak Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne yerleşen sanatçı Zaliha Özgen, 4 milyon lira tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi’ne bağışladı.

Bodrum’da kız öğrenciler için yurt yapılması çalışmalarına başlayan Zaliha, "Şimdiye kadar çok çocuk okuttum. Kefenimi alıp gideceğim. Bugüne kadarki birikimlerimin emin ellerde ve eğitim için değerlendirileceğine inandığım için neyim varsa ÇYDD’ne bağışladım" dedi.

1984 yılında 42 yaşındayken, sanatının zirvesinde sahneleri bırakarak Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne Bitez Beldesi’ne yerleşen, eşi ölen, çocuğu da bulunmayan şimdi 70 yaşında olan Zaliha Özgen, apart otel işletmeye ve kaptanlık yapmaya başladı. Zaliha Özgen, sanat yaşamı süresinde ve turizmden kazanarak elde ettiği Bitez ve Bodrum’un Kumbahçe sitesindeki 3 lüks villasını, Bitez’deki 40 yataklı Zaliha Apart Oteli ve Gürece Köyü’ndeki deniz manzaralı 5 dönümlük arazisini eğitim amaçlı kullanılmak üzere ÇYDD Bodrum Şubesi’ne bağışladı. Zaliha, Şube Başkanı Meral Saraçbaşı’na noterden imzalı 4 milyon lira değerindeki bağış belgesini verdi.

Gayrimenkullerinin ilk kez DHA tarafından görüntülenmesine izin veren sanatçı Zaliha şunları anlattı: "Bugüne kadar sayısız çocuk okuttum. Onlarca çocuğum oldu. Onların eğitildiğini belirli bir seviyeye geldiğini görmek, paylaştıkça paylaşmanın mutluluğunu yaşamak benim için en büyük yaşam sevinci. Türkiye’de özellikle kız çocukları arasında eğitime ihtiyacı olan sayısız evladımız var. Onlara elimden geldiğince, nefesim yettiğince sahip çıkmaya devam edeceğim. Bodrum’un köylerini dolaşıp ihtiyacı olan çocukları okutmayı sürdürüyorum. Bodrum’daki yüksek okul ve liselerde okumak isteyen çocuklarımızın ihtiyacı olan yurdu da en kısa zamanda yaptıracağım. 70 yaşına geldim, yarın ne olacağı belli değil. Kefenimi alıp gideceğim. Bu nedenle gözümün arkada kalmaması için, bugüne kadarki birikimlerimin emin ellerde ve eğitim için değerlendirileceğine inandığım için neyim varsa ÇYDD’ne bağışladım."

’O bir melek’

ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı da, Zaliha’nın bugüne kadar eğitim için yaptıklarını sessiz sedasız gerçekleştirdiğini belirtti. Saraçbaşı şunları söyledi: "O çocuklarımızın annesi, meleği. Bugüne kadar yardımlarından kimseye bahsetmedi. 70 yaşında işlettiği aparttan kazandıklarının hepsini eğitime harcıyor. Bu davranışını, topluma örnek olması gereken onurlu bir davranış olduğu inancı içerisinde, kamuoyu ile özellikle paylaşmak istedik. Çünkü hali vakti yerinde olan insanlarımızın eğitime muhtaç çocuklarımız için yapabileceği mutlaka bir şeyler olması gerektiğine inanıyoruz. Bize destek veren herkese ve Zaliha’ya davranışı için minnet borçluyuz."