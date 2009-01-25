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Yaşam

'Dağlar beni çağırıyor ama...'

Zigana'da yaşamını yitiren okutman Terzi'nin internetteki bir paylaşım sitesinde ''Dağlar beni çağırıyor, ama kızım bırakmıyor...'' yazısı dikkat &cc

25 Ocak 2009 02:00

Zigana'da yaşamını yitiren okutman Erhan Terzi'nin internetteki bir paylaşım sitesine ''Dağlar beni çağırıyor, ama kızım bırakmıyor...'' diye yazdığı ortaya çıktı.

Zigana Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren Erhan Terzi'nin Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda okutman olduğu ve internetteki bir paylaşım sitesine ''Dağlar beni çağırıyor, ama kızım bırakmıyor...'' diye not yazdığı öğrenildi.

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren dağcılık faaliyetlerine katılan Terzi, çeşitli dağcılık kulüplerinde yöneticilik yapıyordu. Yaklaşık 3 yıl önce evlenen ve 1.5 yaşında kızı olan Erhan Terzi'nin internetteki bir paylaşım sitesine ''Dağlar beni çağırıyor, ama kızım bırakmıyor'' notu yazdı.

Terzi'nin yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları, ailesinin Yenicuma Mahallesi'ndeki evinde toplandı. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenince fenalık geçiren anne Remziye Terzi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)

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