"Dağıttığınız 200 bin ton kömürü kaçak madenlerden mi aldınız?"

Milletvekili Yakup Akkaya, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “TKİ ve TTK kayıtlarında görünmeyen, ancak sizin dağıttığınız yıllık 200 bin ton kömürü kaçak madenlerden mi alıyorsunuz?” diye sordu.

Şırnak’ta 17 Ekim’de 'kaçak işletildiği' belirtilen bir maden ocağında yaşanan iş cinayetinde 8 maden işçisi hayatını kaybetmiş; ardından bu ocakta iş güvenliği olmadığı gerekçesiyle faaliyetin 2013’te durdurulduğu, ancak ocağın üretime devam ettiği aktarılmıştı.

Bölgede incelemelerde bulunan CHP heyeti, hazırladığı raporda, bu ocakta üretilen kömürün devlet kontrolünde pazarlandığı, hatta Sosyal Yardımlaşma Kurumu tarafından alınarak yoksullara dağıtıldığı tespitine yer vermişti.

200 bin ton kömür fazla

Mevzuata göre, Bakanlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından dağıtılan kömür yardımını Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) almak zorunda olduğunu vurgulayan Akkaya, TKİ ve TTK’nin kayıtlarında kaç ton kömür satıldığının görüldüğüne dikkat çekti. Bu kayıtlardaki rakamlarla Bakanlık faaliyet raporlarında yer alan kömür yardımlarını karşılaştıran Akkaya, yıllık olarak 200 bin ton kömürün fazla dağıtıldığını tespit etti.

Bu kömürün kaynağı ne?

Akkaya, şunları kaydetti:

“Bir başka deyişle TKİ ve TTK’dan alınmayan kömürler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksullara verilmektedir. Bu noktada satın alınan kömürlerin kimlerden alındığı önemlidir. Geçen ay Şırnak’ta bir maden faciası yaşandı ve sonra Şırnak Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Fonu tarafından bu kaçak maden ocağından kömür alındığı ortaya çıktı.

Peki, nasıl oluyor da Enerji Bakanlığı'nca faaliyetlerine son verilen kaçak madenden, Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bakanlığınız adına kömür alıyor ve bu kömürü fakir ailelere dağıtıyor? Mevzuata aykırı olan bu kömürün alınmasına kim müsaade etti? Şırnak’taki iş cinayetinden sonra bu konuda Bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma açıldı mı? TTK ve TKI dışında hangi şirketlerden kömür alımı yapılıyor?”

Sayıştay’ın uyarısı dikkate alınmıyor

CHP Milletvekili Akkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sayıştay raporlarını iki dönemdir dikkate almadığını da söyledi. Bütçe raporuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devlet primi ödemelerinin yüzde 16 arttığını belirten Akkaya, “Ancak 2016 yılı Sayıştay raporlarında gelir testine tabi olan yurttaşlar adına devlet tarafından ödenen genel sağlık sigortası primlerinin SGK’ya fazla ödendiği tespit ediliyor. Bu durum 2014 ve 2015 Sayıştay raporlarında da yer alıyor. Buna rağmen Bakanlık iki dönemdir Sayıştay’ın bu uyarısını niye dikkate almıyor ve SGK’ya niye fazla ödeme yapıyor?” diye sordu.

Son olarak Bakanlığın engelli yurttaşlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini kaydeden Akkaya, “Engellilerin ÖTV’siz araç alımıyla ilgili sınırlama getirilmesine niye ses çıkarmadınız? ‘Engellilere şu yardımları yaptık’ diyorsunuz ama protez ve ortez kullanmak zorunda olan engellilerin katkı payları çok yüksek. Bununla ilgili niçin bir düzenleme yapmıyorsunuz? Burada afaki söylemler kullanmak çok kolay, ama bütçenin hakkını vermiyorsunuz” dedi.