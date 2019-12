Etkinlik organizatörü Romaine Lowery ‘Dağınıklık Kliniği’ ile, ünlü müşterilerden sıradan insanlara kadar herkesin evini düzenliyor.



Çok biriktiren çabuk kaybeder. Bir organizasyon gurusu olmanın yolu, dağınıklıkla mücadele etmekten geçer. Eviniz organize olduktan sonra, eskiden bir şeyleri bulmak için harcadığınız zaman ve enerjiyi, şimdi, sevdiğiniz şeyleri yapmak için kullanabilirsiniz. Bir etkinlik organizatörü olan Romaine Lowery, üç yıl önce kurduğu The Clutter Clinic (Dağınıklık Kliniği) ile, ünlü müşterilerden sıradan insanlara kadar ‘dağılan’ herkesin evini düzenliyor. Üstelik ‘The Clutter Clinic, Organise Your Home in Seven Days’ diye bir kitabı da var.



Elle Decor dergisi kitaptan tavsiyeler, anahtar cümleler ve taktikleri sizin için yazdı.



Romaine Lowery’den süper ipuçları



Dağınıklık demek, esas olarak ‘çok fazla eşya’ demektir. Yani artık sevmediğiniz, kullanmadığınız hatta hatırlamadığınız eşyalar... Bu fazlayla beraber yaşayan günümüz insanı, artık satın alma iştahından utanmaya başladı. Eğer sizin de satın alma duygunuz suçla örülmeye başlamışsa, durumu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir.



Tamamen minimalist olmak ya da Stepford Wives ligine katılmak zorunda değilsiniz. Kafanızdaki mükemmelliğe ulaşamayacağınız için düzenlemekten kaçınıyorsanız, önemli noktayı kaçırıyorsunuz demektir. Önemli olan mükemmel olmak değil, daha organize olmaktır.



Odalarınızın potansiyeline odaklanın, sınırlarına değil. Alanı genişletmek sahip olduklarınızla değil, onları nasıl organize ettiğinizle ilgilidir. Evinizin bütün bölümlerini gezerek boşa harcanmış boşlukları depolama alanları olarak değerlendirin.



Unutmayın: En küçük evde bile depolama olasılığı sınırsızdır.



Dağınıklığa son vermek sadece eşyalarınızı düzene sokmak demek değildir: Evinizi kontrol altına almak ve sevdiğiniz ama varlığını bile unuttuğunuz eşyalarınızı tekrar keşfetmek demektir. Bunun da zevk veren bir tarafı olduğunu unutmuyoruz.



En dağınık odanıza girin ve orayı iyice bir düzene sokun. Atılacaklar için siyah çöp torbaları, yardım kuruluşlarına (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği www.cydd.org.tr ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı www.tegv.org gibi) bağışlanacaklar için de mavi çöp torbaları hazırlayın. En sevdiğiniz şarkıyı sonuna kadar açın ve telefonlara cevap vermeyin. Bu yaptığınızın çok ciddî bir iş olduğunu aklınızdan çıkarmayın.



Temizleme işlemini uygularken tarafsız ve biraz da duygusuz davranmanız gerekir. Eşyaları ayıklarken sadece en sevdiğiniz hatıra eşyalarınızı ve özellikle manevî değeri yüksek olanları saklayın. Kendinize şu soruları sorun: ‘Bunu en son ne zaman kullandım? Bundan kaç adet var? Bunun benim için gerçekten duygusal bir değeri var mı?’ Eğer bir şey faydadan çok zarar vermeye başlıyorsa, o şey gitmek zorunda...



Oda oda aksiyon planı antre ve holler



Antre, hol, merdiven gibi alanlarda tahmininizden çok daha fazla depolama alanı bulunduğunu hatırlayın. Girinti, oyuk, niş, cumba, kiriş, merdiven altı gibi alanlardan sonuna kadar faydalanın.



Ivır-zıvırlarınızı toplaması için zeminden tavana uzanan dolaplar yerleştirin. En küçük hol bile daracık bir masayı yerleştirmek için yeterli alan barındırır.



Palto, ceket gibi giysilerinizi asmak için portmanto yeriniz yoksa bile farklı tarzda, renkli ya da sade askılar asmak için duvarınız vardır mutlaka.



Salonlar



Duvarları (mümkün olduğu kadar) depolama alanı olarak değerlendirin.



Raf sistemleri ya da dolaplar birçok eşyanızı saklayacaktır.



Raflarınızı birbiriyle uyumlu kutularla organize edin.



Düz ekran televizyon alın ve onu duvara asın. •



Alt kısmı saklama üniteli puf ve tabureler ortalıkta olmasını istemediğiniz ıvır-zıvırlar için idealdir.



CD ve DVD’lerinizi kategorize edin ve çok cepli çantalarda koruyun.



Acımasız olun ve mutlaka saklamak istediklerinizi ortadan kaldırıp şık kutulara yerleştirin.



Yatak odaları



Bazalı yataklar ya da yatağınızın altına yerleştireceğiniz kapaklı, plâstik kutular çok işinize yarayacaktır.



Yatağın ucuna yerleştireceğiniz bir sandık ya da yatak ucu dolapları nevresim, yatak örtüsü gibi ürünler için bir çözüm olabilir.



Komodin olarak çekmeceli ve açık rafı olanlarını tercih edin.



Gardırobunuzun üstündeki boşluğu çok sık kullanmadığınız eşyalarınız için kullanabilirsiniz.



Gardırobunuzda mevsimlik giysilerinizi saklayın, diğerlerini başka bir alanda koruyun.



Aksesuarlarınızı elden geçirin. Aralarında mutlaka hiç kullanmadıklarınız vardır.



Mutfaklar



Her şeyi fonksiyonuna göre ayrı kutularda ya da bölmelerde depolayın; tencere-tava, çatal-bıçak, temizleme malzemeleri, mutfak tekstilleri vs.



En estetik ve zarif olan tabak ve bardaklarınızı görünür kısımlarda saklayın, diğerlerini gizleyin.



Yiyeceklerinizi de temel gıdalar, faydalı olanlar ve lüks olanlar şeklinde gruplayın.



Geçmişte aldığınız ve paketiyle duran makarna yapma cihazınızı bir gün kullanacağınızı hayal etmeyin. Faydalı olacak birine verin.



Evin diğer bölümlerinden bir takım objelerin yanlışlıkla mutfağa gelip burada takılmasına izin vermeyin.



Mutfağın açılmamış zarflar ve evraklar için çöp alanı olmamasını sağlayın.



Banyolar



Mümkün olduğu kadar büyük bir aynalı dolap ünitesi tercih edin.



Kapının arkasına bornoz ve havlu asmak için askılar yerleştirin.



Aynı zamanda oturabileceğiniz ya da saç kurutma makinesi gibi objeleri kullanırken üstüne bırakabileceğiniz kapaklı bir çamaşır sepeti alın.



Banyoda sadece günlük olarak kullandığınız ürünleri tutun.



Açık raf sistemlerinde farklı büyüklükte kutular tercih edin.



Zamandan kazanmak için temizlik ürünlerinin en temel olanlarını banyoda gizleyin.



Çöp kutunuzun mutlaka kapaklı olmasına dikkat edin.



Ekstra odalar



Örneğin çamaşır odası. Asla çöplük alanı değildir. Elinize ne geçerse oraya sıkıştırmayın.



Alan olarak hazine değerindeki metrekareleri gardırop ya da komodin gibi hiç kullanılmayacak eşyalarla harcamayın.



Uyku alanından yer kazanmak için bir çek-yat bulun.



Son olarak, çok işlevli mobilyalara yatırım yapın.