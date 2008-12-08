'Dağınık yaşıyorsun evlenmeni isterim'

Senin evlenmeni isterim Okan



Okan Bayülgen, bayram için Kelebek okurlarına sürpriz yaptı ve bir günlüğüne muhabir olup Seyfi Dursunoğlu'nun, nam-ı diğer Huysuz Virjin'in kapısını çaldı. Geçmişten günümüze uzanan bol kahkahalı bu bayramlık sohbette, Dursunoğlu hem kendi hayatını anlattı hem de Şirin Ediger'le evlilik hazırlıkları yapan Bayülgen'e laf attı: "Evlenmeni isterim, çünkü dağınık bir hayat yaşıyorsun."Siz bunları yerine getiriyorsunuz da ben mi azarlıyorum?Getirmiyorsun, o zaman niye boşuna konuşuyorsun? Gazeteye röportaj vereceksin diye bana aptal aptal sualler sorma. Köpeğim evden kaçtı, 10 gün sonra evi buldu. Eğer burada namusuna çok güvenilmeyen bir kadın oturmuşolsaydı, evi ezbere bilirdin.- Şunu söylemek istiyorum, demek ki siz sahnede görünen o hoyrat, lafı gediğine oturtan ve vurdum duymaz adamın aksine, evinizde hakikaten misafiri gerektiği gibi ağırlayan ve misafirden de gerektiği gibi davranış bekleyen bir insansınız.Var.Genelde sevimsizlik. Çünkü bayramlarda mecbur oldukları için gelirler. Bayramdan bayrama görüşülen ahbaplıklardan nefret ederim. Eğer seviyorsan arada da ararsın, sorarsın, gelip gidersin. Bayramda "Allah kahretsin" kabilinden veya çocukları çoksa onlar bahşiş alsın diye gelirler. Ben de öyle giderdim zaten. Yedi tane amcam vardı, yedisini de dolaşırdım. Sonra ikinci tur yapardım. Yaşlılar vardı, unuturlardı, ikinciye de para verirlerdi. Çocuklar şimdi kapıları çok çalıyorlar.Rezil ettiğim tarafını mı?Hıı, o kadar uzun sual sordun ki... 77 yaşındaki adama bu kadar uzun soru sorarsan, cevabını bekleme. Sadece en son kelimeyi hatırlıyorum.Evet, 77 yaşındayım.Ben yediğim şeylere dikkat ediyorum, daima sebzeyle besleniyorum ve vücudumu çok temiz tutuyorum. Herkes için iyi düşünüyorum. Sahnede yaptığım sadece şovdur. Sahnede bu kadar ters olmama rağmen seyircinin beni sevmesinin nedeni, bunların hepsinin altında bir samimiyet, sıcaklık ve iyilik olmasıdır.Ben ilk Kulüp 12'de, 1970 senesinde sahneye çıktım. Kulüp 12 o zamanın en kaliteli yeri, istanbul'un en kalburüstü insanlarının gittiği gece kulübüydü. Kalburüstü insanların görüşleri biraz daha ılımlı oluyor. İyi kötü Avrupa görmüş, iyi kötü benzer şovlar izlemiş oluyorlar. Türkiye'de de böyle şovların başlamış olması onları mutlu etti. Bunu kendileri gibi kalburüstü insanlara anlattılar. Kulüp 12 doldu doldu boşaldı.Gerekir ama her gereken şey yapılamıyor.Sağol, teşekkür ediyorum. Herkesin sizin gibi düşünmesini tabii ki isterim.Herkes derken siyasetçilerden bahsediyorum. Okan, ben yine de Türkiye'de yapılması çok güç bir olayı 40 senedir yapıyorum. Son zamanlardaki pürüzler inşallah kalkacaktır, ufak bir pürüzdü gitti diye düşünüyorum. İyi biliyorum ki doğaçlama olarak dünyada bu işi yapan üç kişiden biriyim. Büyük sanatçıların değeri öldükten sonra anlaşılıyormış.Ölümden bahsediyorum diye kızma, ama ben öldükten sonra bir daha Huysuz gelmeyeceği için değerimi anlayacaklar, ama iş işten geçmiş olacak.Hayır, yapmıyorum. İstanbul'un dışında gitmiyorum.Bilmiyorum, herhalde biraz doydum.Hayır, öyle düşünmüyorum.İstenmek güzel bir şey de, çok eziyetli. Valiz yapıyorsun, kalkıp gidiyorsun, kulisi beğenmiyorsun. Bir de uçak korkum var. Ankara'ya gidebilirim, İzmir'e gidebilirim, onun dışında gidemiyorum. Artık biraz da yaşlılığı kabul etmek lazım.Tatile çıkmayı sevmiyorum. Otellere gidiyorum, bütün aileler çocuklarına "Evladım bağır. Tatildeyiz, elinden geldiği kadar gürültü yap, burası tatil yeri" diyorlar herhalde, çocukların o gürültüleri de beni rahatsız ediyor! Açık büfelere dikkat ediyorum, ilk gün büfenin en başında olan yoğurtlu salata, ikinci gün ortaya geliyor, son gün yani kokmaya yakın kaldırılıyor. Taze yemek yemeye alışmış biriyim, niye gideyim de bu lezzeti bırakayım?Bir yaştan sonra münzevi hayat yaşıyorsun. Senin de yakında bu hayata girmen lazım, bir gün gelecek ve evden dışarı çıkmak istemeyeceksin.Arkadaşlarımla beraber eğlenirim, ama bir şovun beni güldürebilmesi çok zor. Yaşama uyabilen espriler yapıldığında gülebiliyorum.Evet. Mesela "Avrupa Yakası"nda bir oğlan var, Engin Günaydın. Dizide "Benim klostrofobim var" diyor. Onu çok muntazam söyleyen bir adam, "lütfen"e "litfen" demez. Komik olsun diye bozuyor aklınca, bana bu çok tuhaf geliyor.Özel bir eğlenceden bahsedemeyeceğim, ama benim burada balıkçım var. Tanımadığım insanlarla eğlenir, orayı ayağa kaldırırım.Hayır. Gençken param çok sayılı olduğu halde eğlenmeye giderdim, arkadaşlarla gezerdik. Sahneye çıktıktan sonra değişti. Sanatçı değilken gittiğim zamanki gibi olamıyorum. Çünkü ben eğlenmeye gidiyorum, başkalarını eğlendirmek zorunda kalıyorum.Yılbaşlarında, bayramlarda, doğum günlerinde yalnız kalmayı tercih ediyorum. Hiçbir zaman eğlenmeyi düşünmüyorum.Acı yok.Tabii ki yaşınız ilerleyince sevdiğiniz birçok şeyi kaybediyorsunuz.Sevgili de olabilir, akraba da... Ama sormak istediğin sevgiliyse, evet uzun zaman beraber olduğum bir sevgiliyi kaybettim.Evet.Arkadaşlarım bile sayılıdır.Mesafe değil.Orası kesin, öyle de olması lazım. Bir de sanatçı olduktan sonra ahbaplarımın benden beklentileri farklı olmaya başladı. Benden borç para istemeyen kalmadı diyebilirim ve bu borç para verdiğim insanların hepsiyle ahbaplığım bitti.Cimri değilimdir ama bu konuda cömert olmak arkadaşlarını kaybetmek demektir. Yeni usulüm; biri diyelim ki 10 bin dolar borç istiyor, ben çıkarıp 1000 dolar veriyorum, "Bunu geri verme" diyorum.Ama sen büyük paralarla çalışıyorsun.Sen benim paramın büyüklüğünü nereden biliyorsun? Bir de şuna dikkat etmiyorsun. Seni bir yere çağırırlarsa, gitmezsen, başka biri gidebilir. Ama beni görmek isterlerse, başka biri yok. Alternatifim olmadığı için ben biraz pahalıyım tabii.Çok.Terbiyeli ol, sen balıkçıya bile gitmiyorsun.Ailemden herhalde. Ben çok mutaasıp bir ailede büyüdüm. Biz babamızın yanında bacak bacak üstüne atamazdık, yüksek sesle konuşamazdık. Kardeşler birbirleriyle kavga edemezdi. Böyleydi ailem.İnsanların birbirlerine saygısını özlüyorum.İstediğim her şeye sahip oldum, bundan daha fazlasını istemem nankörlük olur.Aptal insana, beceriksiz insana tahammülüm yok.Ben senin evlenmeni tabii ki isterim, çünkü çok dağınık bir hayat yaşıyorsun.Yok, gazeteler eksik olmasın boş sayfalarını sizlerle dolduruyorlar.Hayır, benden ansiklopedi yapılıyor.İstemiyorum ki o boş sayfalarda görünmek. Sen şimdi şunu demek istedin, gülüp eğlendin ve artık durulman gerek.Hayır.Hayır, onu demiyorum. Sen yine eğlen. Gezmeye alışık insansın, seninle evlenen insan da inşallah eğlenmeyi, sana ayak uydurmayı sevecektir. Evlenme zamanın gelmişti, kendine göre hakikaten cici bir kız bulmuşsun, beğendim. Ama benim sınavımdan geçmesi lazım. Temizlik nasıl yapar, toz nasıl alınır, çamaşır makinesine atletle don havluyla beraber atılır mı?