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Dağdan topladıkları bitkiden yaptıkları yemekten zehirlendiler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladıkları otbu bitkiden yaptıkları yemekten zehirlenen 19 kişi, hastaneye kaldırıldı

19 Nisan 2018 17:40

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladıkları otbu bitkiden yaptıkları yemekten zehirlenen 19 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi\'nde oturan akraba aileler, Sakarya’da Kartepe ormanlarından topladıkları otsu bitkiden dün akşam birlikte yemek yaptı. Yemekten yiyen akraba aileler, gecenin ilerleyen saatlerinde evlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülen Hava S. (44), Zekeriya S. (61), Ayşe U. (60), Ayşe S. (39), Şaban S. (52), Fatma S. (44), Ayşe U. (50), Ayşe U. (40), Fatma U. (61), Asiye U. (41), Mehmet U.(39), Hatice U. (39), Zeynep U. (3), Yusuf U. (43), Yakup U. (53), Elif Erva G. (2),  Leyla G.(31), Asiye G. (61) ve Fatma Ş. (58) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri otun türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

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