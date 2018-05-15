T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, bahçeye zarar verdi

Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Narman ilçesine bağlı Alabalık Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları 100 dönümlük meyve bahçesinde zarara yol açtı

15 Mayıs 2018 13:27

Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Narman ilçesine bağlı Alabalık Mahallesi\'nde dağdan kopan kaya parçaları 100 dönümlük meyve bahçesinde zarara yol açtı. Elektrik direklerinin de devrildiği heyelan nedeniyle 2 gündür karanlıkta kalan mahalleli, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.
Narman\'da 15 gündür etkili olan yağışlarla birlikte dağdan kopan kayalar, Alabalık Mahallesi\'ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki meyve ağaçlarının bulunduğu araziye yuvarlandı. Mahalle halkında deprem korkusu yaratan heyelanda, anlarca meyve ağacı ve elektrik direkleri devrildi. Mahalle sakinlerinden İsmail Hakkı Avcı, elektriksiz kaldıklarını belirterek, her yağmur yağdığında endişe yaşadıklarını söyledi. Korkudan bahçeye gidemediklerini vurgulayan Avcı, \"Kayaların düşmesi sırasında yer yerinden oynuyordu. Dağdan kopup gelen devasa kayalar meyve ağaçlarımızın bulunduğu araziyi yerle bir etti. Ne yapacağız bilemiyoruz. Köydeki halkın tek geçim kaynağı bu meyve ağaçlarıydı. Şimdi arazimiz kullanılmaz halde. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz\" diye konuştu.
Tehlikeyi daha önce yetkililere bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Zemine Doğar ise şunları söyledi:
\"Kayalar uçacak, önlem alınsın diye birkaç kez her yere dilekçe ile müracaat ettik. Ama bizi kimse dinlemedi, önlem almadılar. Şimdi bahçelerimiz tamamen kullanılmaz hale geldi. Korkudan bahçemize de gidemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıp kaldık. Bu kayaları buradan kaldırmaya bizim gücümüz yetmez. Taşların gelme tehlikesi devam ediyor. Can güvenliğimiz yok. Mahallenin geçim kaynağı bu arazide yetişen meyveler. Kayaların bir an evvel arazimizden kaldırılmasını ve diğer kayalar için de önlem alınmasını istiyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat AYDINNARMAN Erzurum DHA ERZURUM NarmanAlabalık MahallesiElektrikNarmanMahallesiMahalleHakkı AvcıKorkudanAvcıDağdanNeKöydekiDevletimizinTehlikeyi dahaZemine DoğarAmaBuTaşlarınCanMahalleninKayaların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24