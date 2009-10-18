'Dağdan inme', pazarlığın ön ödemesi olmamalı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, PKK terör örgütü üyelerinin dağdan inmesi gerektiğini belirterek, ''Ama bu Türkiye üzerinde yapılmış olan pazarlığın ön ödemesi olarak uygulanmamalıdır'' dedi.

Baykal, geçtiğimiz çarşamba günü sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesi Beykonak Beldesi'ni ziyaret etti. Baykal, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü üyelerinden bazılarının teslim olacağı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deniz Baykal, PKK terörünün artık bir siyasi mücadele yöntemi olarak sürdürülebilir olmadığının ortaya çıktığını, terörü sürdürmenin anlaşılabilir hiçbir yanı olmadığını bildirdi.

Terör örgütü PKK'nın çok ciddi bir sorunla, sıkıntıyla karşı karşıya olduğuna değinen CHP Genel Başkanı Baykal, şunları söyledi:

''ABD, Irak'ı tahliye edecektir. Türkiye'deki PKK terörünün en büyük desteği, Irak'a yerleşmiş olan, Kandil Dağı'nda karargahını kurmuş olan PKK örgütüdür. Bunu Irak'ın sürdürmesi mümkün değildir. Amerika çekildikten sonra bu durumu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir. Dünyada artık terör yoluyla siyasi sonuç elde etmek bütün insanların karşı çıktığı bir anlayıştır. Burada artık PKK sınıra gelmiştir. Bu işin artık bundan sonra geleceğe taşınabilir, sürdürülebilir bir yanı yoktur. PKK terörü geri tepmeye başlamıştır. Bu terörü yapanları toplum, kamuoyu mahkum etmeye başlamıştır. Bu işe bir son vermenin artık kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu gerçeğin PKK'lılar tarafından da kabul edilmekte olduğunu görüyorum. PKK'nın artık terör yöntemini terk etme ve dağa çıkmış olan insanların dağdan inip, Türkiye'de normal yaşam için bir arayışa girmiş olmalarını memnuniyetle karşılıyorum. PKK'lı teröristler artık silahı geçici olarak değil, kesin olarak bırakmalıdırlar. Silahlı mücadeleden vazgeçmelidirler. Türkiye'ye gelip, Türkiye'de toplum içinde kendilerine bir yer tutmaya çalışmalıdırlar. Bu kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye'yi terörle bundan sonra tehdit etmeye devam etmenin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.''

Baykal, PKK terörünün sorumlularının, İmralı'daki, Kandil'deki sorumlularının bu konuda yeni bir döneme geçme kararını almış olduklarını umut ettiğini de ifade ederek, bu doğrultuda atılacak adımları memnuniyetle karşıladığını belirtti.



'Teröristler dağdan inmelidir'



Bir noktaya dikkati çekmek istediğini kaydeden Deniz Baykal şöyle devam etti:

''Bu durum Türkiye üzerinden yapılmış bir pazarlığın ön ödemesi olarak anlaşılmamalıdır. Yani bazı insanlar dağdan indikleri için Türkiye, yanlış istikamette toplumumuzu ayrıştıracak, etnik temelde toplumumuzu bölecek, yanlış uygulamaların içine sürüklenmemelidir. Yani silahlı terörden vazgeçmelerinden memnuniyet duyarız ama bu vazgeçme karşılığında Türkiye'nin huzurunu, barışını, dayanışmasını, milli bütünlüğünü sarsmaya yönelik adımlar atılmasını, böylesine tavizler verilmesini kesinlikle doğal karşılamayız. Türkiye üzerinde kimsenin pazarlık yapmaya hakkı yoktur. Türkiye üzerinde bir pazarlık yapıp sonra bu pazarlığın ilk ödemesi diye silahlı mücadeleden bazı insanların vazgeçmesini, kamuoyumuzun bu tavizleri vermek üzere yönlendirilmesi için bir bahane haline dönüştürülmesini kesinlikle uygun görmeyiz.''

Silahlı terörün bir yöntem olmadığını ve biteceğini vurgulayan CHP lideri Baykal, uluslararası şartların, bölgenin şartlarının bunu zorunlu kıldığına işaret etti. Teröristlerin idrak edilmiş olmasından memnuniyet duyacağını anlatan Baykal, bunu idrak edenlere yardımcı olmak istediklerini de bildirdi.

Baykal, ''Silahın, terörün tamamen ortadan kalkması doğrultusunda iyi niyetle atılabilecek adımları memnuniyetle karşılarız. Ama bunun Türkiye'nin ulusal bütünlüğü üzerinde bir pazarlık sonucunu doğuracak gelişmelere yol açmasını kesinlikle kabul etmeyiz. Teröristler dağdan inmelidir ama bu Türkiye üzerinde yapılmış olan pazarlığın ön ödemesi olarak uygulanmamalıdır'' diye konuştu.



-''DEMOKRATİK AÇILIM'' SÜRECİ-



CHP Genel Başkanı Baykal, bir süreden beri ''Demokratik Açılım'' politikasıyla bir şeyler yapılmak istendiğini, yapılmak istenen şeyler konusunda kendilerinin toplumu uyaran, yanlışlara karşı çıkan, Türkiye'yi ayrıştıracak politikalara engel olan bir tavır takındıklarını kaydetti.

Şu ana kadar da başarılı olduklarını ifade eden Deniz Baykal, şu görüşleri dile getirdi:

''İktidar, şu ana kadar eğer kafasının arkasından, Türkiye'yi ayrıştıracak bazı politikaları hayata geçirmeyi planladıysa bile bunları yaşama geçirememiştir. CHP'nin bu konuda takındığı tavır çok belirleyici olmuştur. Çok büyük ölçüde CHP'nin kararlı tutumu dolayısıyla akıllardan geçen adımlar atılamamıştır. Şimdi 'PKK artık iniyor, o zaman biz de bir şeyler yapalım' diyerek kabul edilemez, Türkiye'yi ayrıştıracak, Türkiye'de bizi etnik temelde daha da ayrıştırılmış bir toplum haline getirecek adımlar kesinlikle atılmamalı.''



-KUMLUCA'DA SEL FELAKETİ-



Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve CHP Antalya milletvekilleriyle birlikte geçen çarşamba günü yaşanan selden zarar gören Beykonak Beldesi ve Beşikçi köyünü ziyaretinde, Kumluca Kaymakamı Salih Işık'tan bilgi aldı.

Baykal, sel nedeniyle çok büyük oranda maddi hasarın yaşandığını, 2 bin dönümün üzerinde seranın sular altında kaldığını belirtti.

Olimpos'ta da 30'dan fazla aracın hasar gördüğünü, bir çoğunun denizde kaybolduğunu anlatan Baykal, çiftçilerin yaşadıkları sıkıntının giderilmesi konusunda, gerekli çalışmaları yapması hususunda hükümetin takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Baykal, ''Bu, yaşanması zorunlu olan bir sorun değildir. Tedbir alınabilecek bir sorundur. Normal yağışın 2-3 katı yağışın olabileceği dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıydı. Bölgeye yapılması gereken göletlerin yapılamaması da felakette önemli bir neden olmuştur. DSİ bir an önce gerekli göletleri yapmalıdır'' dedi.



-''KAYDEDİYORSUNUZ DEĞİL Mİ?''-



Felaket bölgesinde bütün siyasi partilerin, valinin ve kaymakamın bir araya geldiğini anımsatan Baykal, konuyu siyasallaştırmak istemediklerini, hükümeti de yönlendirerek mümkün olması halinde İl Özel İdaresinin de katkısıyla göletin yapılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Bu arada bir vatandaş, Deniz Baykal'a, ''Sağlık ocaklarında para istendiğini'' öne sürerek, ''Parası olan yaşıyor. Olmayan ölsün mü?'' diye seslendi. Baykal da kameramanlara dönerek, ''Kaydediyorsunuz değil mi?'' diye sordu.

Baykal, daha sonra, bölgede selin zarar verdiği seraları ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Seraları gezen Baykal'ın ayağındaki sarı çizmeler dikkat çekti.

Deniz Baykal, selden zarar gören Olimpos'ta da incelemelerde bulundu. Pansiyon sahipleri ve turistlerle sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi.

CHP Genel Başkanı Baykal bir pansiyoncuya, ''Her şeyiniz gitti mi'' diye sorunca, ''Bir tek hanımı kurtarabildim'' karşılığını aldı.

