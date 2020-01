Dağdan dönen kadınlar anlattı: Neden çıktılar, ne yaşadılar, şimdi ne yapıyorlar?

“Oradan normal yaşınla gelmiyorsun. 16 yaşında gitmişsem, 16’ımda döndüm. Sen gittiğin gibi dönüyorsun, ama işte geride bıraktıkların öyle değil.”

Bu sözler PKK’daki kod adı Rojda olan ve 16 yılını dağda geçiren, gerçek ismi kendinde saklı bir kadına ait. Evleri bombalanınca İstanbul’a taşınan, bir kışını naylondan yapılma evde geçirdiği, kendi deyimiyle ‘bir rezalet içinde geçen çocukluğu’nun ardından 1989’da dağa çıkan Rojda, bugün Almanya’da yaşıyor. Başta çocuğu aracılığıyla edindiği sınırlı çevresinden sakladığı, kendi çocuğuna da henüz anlatmadığı hikâyesini anlatıyor.

Bu hikâye, en çok ölenlerin sayılarıyla tarif edilen ‘Kürt sorunu’nun henüz konuşulmaya başlanmayan fasıllarından birini açıyor: Dağdan inenler. Daha daraltılmış haliyle, dağdan inen kadınlar.

“Neden dağa çıktılar” sorusunun cevabı az çok verilen, ancak dağda, PKK içinde ne yaşadıkları sınırlı çevrelerce bilinen, dağdan inme kararı aldıktan sonra adımını attıkları yeni ve sivil hayatta neler yaşadıklarını sadece kendilerinin bildiği bu kadınlar, “Bizim Gizli Bir Hikâyemiz Var” başlıklı kitapta şimdiye kadar ‘merak edilmeyen’ kendilerini anlatıyorlar.

İletişim Yayınları’ndan Berivan Bingöl’ün imzasıyla çıkan kitabın alt başlığı “Dağdan Anneliğe Kadınlar.” Dağa annelerine rağmen de çıkabildiklerimazideki hayatlarına bugün çocukları dağa çıksa ne olacağı sorusuyla da bakan kadınlara odaklanan Bingöl, bu kitabı ‘bir bellek ve yüzleşme çalışması’ olarak özetliyor. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Bingöl, Türk Tabipleri Birliği, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı dahil pek çok sivil toplum örgütünde hak ihlalleri üzerinde çalışmış bir isim.

Aralarında devletin Kürtlere yaptıklarının yanı sıra erkeklerin hemcinslerine yaptıklarını da dert edinerek dağa çıkanların olduğu kadınlar, 'erkekler etkilenmesin' diye başörtüsü taktıkları, gömleklerinin kollarını kıvırmanın yasak olduğu 1990’lardan yaklaşık 2005’e uzanan süreçte kendileriyle birlikte dağdaki dönüşümü de anlatıyor. Ve Bingöl, dağdan inen kadınların bilmedikleri bir hayata sıfırdan başlamasına odaklanıyor. Silah kullanmaktan temizlikçiliğe, kadın-erkek eşitliği için mücadeleden ev kadınlığını kabule uzanabilen, ‘uyum’un kelime olmaktan çıkıp hoyratlığa dönüştüğü, gözlerinin gördüklerinin bugünlerini izole ettiği kadınların yaşadıklarını aktarıyor.

Hakikat niyeti sınar! Bingöl'ün çalışması, bu evrensel hakikati, dağa çıkıp dönen kadınların merceğinden, onların ilk kez paylaştıkları tecrübelerle karşımıza koyuyor.

Kitaptan alıntılar eşliğinde, Berivan Bingöl’ün T24’ün sorularına verdiği yanıtlar için buyrun.

- Görüştüğünüz kadınlar hangi yıllarda ve neden dağa çıkmışlar?

Bu çalışmayı özellikle gerilla savaşının olduğu 1987-88 ile 2004-05 arasında dağda bulunmuş kadınlarla yaptım. Dağa çıkma nedenleri, daha çok devletin o bölgede yaptığı haksızlıklar.

- Çalışma kapsamında konuştuğunuz 20 kadın da Kürt mü?

Konuştuklarım arasında iki tane de Türk vardı. Biri üniversite öğrencisi iken, biri de memuriyeti bırakıp katılmıştı.

- Türk olan bu iki kadın Alevi miydi?

Evet, Aleviler ve sol bir gelenekten gelmişler. Kürt hareketini görüp tanıyıp değerlendirdikten sonra katılıyorlar.

- Hikâyelerini aktardıklarınız arasında evleri tarananlar, İstanbul’da naylon bir evde yaşayan veya yakın akrabaları öldürülenler var. Bu kadınlar genel olarak kaç yaşlarında PKK’ya katılıyorlar?

Her yaş grubundan katılan mevcut.

- 12 yaşında katılan bir çocuk da hatırlıyoruz kitapta.

Çocukluk sınırı modern zamanda 18 yaş olarak tarif ediliyor. Ama bölge için çok geçerli bir sınır değil, özellikle o dönem. Örneğin, Zınarîn 15 yaşında katılıyor, ama geri gönderiyorlar. Daha sonra 16 yaşında katılıyor. Buna karşı “Ben evlendirilmek için küçük değildim, öldürülmek için küçük değildim, işkence görmek için küçük değildim” diyor.

- PKK içinde 18 yaş altındakilerin özel bir ismi olduğu da aktarılıyor: ‘Portatif arkadaşlar’. Anlamı ne?

Daha büyükler onları bir şekilde taşıyorlar, onlara destek oluyorlar...

- Peki, bu yaştaki kadınlar dağa gitme kararı aldıklarında ailelerine söylüyorlar mı, söylediklerinde aldıkları tepkiler neler oluyor?

Konuştuklarım arasında tepki alanlar olmuş, sonuçta kimse çocuğunun gitmesini istemez, ama genelde ailelerinin gösterdikleri çok engelleyici tepkiler değil. Çünkü ailelerin de bildiği bir süreç, daha önce ailelerinden dağa gidenler var. Gördüğüm kadarıyla çok da beklenmedik bir karar olarak görmüyorlar. Kızının eşyasını, bavulunu hazırlayan da var.

- Kadınlar dağa çıkmadan önce akıllarında nasıl bir PKK var, ne görmeyi bekliyorlar?

Sonuçta çok erkek egemen bir toplumdan da gidiyorlar. Oradan gittikleri için daha eşitlikçi olmasını istedikleri bir yer hayal ediyorlar. “Kadın olarak ezildiğim için gittim” diyen de vardı.

- Gittiklerinde gördükleri PKK, bu ‘hayal’i sizce ne kadar karşılamış?

Dönemine ve gittiği yere göre değişiyor. Kendi içinden geldiği sisteme kıyasla cinsiyetler arası ilişkide daha eşitlikçi bir yapı var, ama uzun bir dönem yaşananlarla birlikte bunun yetmediğini de görüyorlar. Ve bunun mücadelesini vermeye başlamışlar.

- PKK içinde kadına yaklaşımın nasıl değiştiğini de tespit edebilmek adına soracağız; kadınlar dağa çıktıklarında erkek egemenliğin nasıl yansımalarına tanık oluyorlar?

O dönemki feodalite bir halk gerçekliği ve geleneksel yaşamın orada da yansımaları olmuş elbette, başlara eşarp takma diye bir şey var örneğin.

- Başörtü-eşarp uygulaması PKK içinde ne zamana kadar sürüyor?

Ben bu çalışmayı örgütün tarihsel sürecini öğrenmek ve anlatmak için yapmadım. Duygu odaklı çalıştığım için bana anlatmadılar açıkçası, sohbet arasında söylendiği kadarını biliyorum.

Görüşmelerde eğer eşarp veya ideolojik-tarihsel süreçlere girseydim, benimle konuşmazlardı. Tekniğe girdiğin andan itibaren gardlarını alabiliyorlar. Bunları sormam “Bilgi mi arıyor, ne istiyor karşımdaki kişi” gibi sorgulamalara neden olabilirdi.

- Bu gerilimi çok sık yaşadınız mı?

Şöyle söyleyeyim; birlikte kaldıklarım da oldu, ama çoğunun ismini hâlâ bilmiyorum. Fotoğraf bile çekmedim çünkü hayata karşı ciddi bir kaygıları var. Etik çerçeveyi birlikte çizdiğimiz için gerilimli anlar çok yaşamadık.

- Birkaç istisna olmakla birlikte, eski PKK üyesi kadınlar ilk kez toplu olarak konuşuyorlar, doğru mu?

Evet. Suiistimale çok açık olduklarını düşündükleri için genel olarak konuşmayı istemiyorlar. Bir görüşmemde “Bütün ağlamalarımı hatırlarım” denmesine ve bunu diyen kişi çocukluk arkadaşım olmasına rağmen bir ağlamasını sorduğumda iki saate yakın fırça yedim. O yüzden de PKK içindeki olumsuzlukları veya Kürt kadın hareketinin kendi içindeki dönüşümünü bana birebir anlatmadılar. Ben de duygularını önemsediğim ve bunları öğrenebilmek için onları rahatsız edebilecek soruları sormadım.

- Arka plan bilgisi olarak, kendi okumalarınızdan öğrendiklerinizi paylaşabilir misiniz; PKK içinde kadınların dönüşümü nasıl oldu?

PKK, başta erkeklerin çok, kadınların az olduğu bir hareket. Katliamların yaşandığı, halk ayaklanmalarının başladığı 92’lerle birlikte kadın katılımı ciddi anlamda artıyor. Önce kadınları daha geri plana itmek istiyorlar, “Siz yemek yapın, biz savaşalım” diyorlar. Toplumsal cinsiyetçi roller orada da devreye giriyor. Bunun en iyi örneklerinden biri kitaptaki ayı olayı.

Erkekler, dışarıdaki rollerini oraya da taşıyorlar. Hebûn “Düşmanın bana dayattığına karşı şehit olmayı göze alıp onunla savaşabilirim, ama içimizdeki erkek arkadaşların dayatmalarına şaşırıp kalıyorduk. Onun erkeklik egosu ‘Kadın her zaman benim bir adım gerimde olacak’ der” diyordu. Kadın hareketinin dönüşümü bu noktalarda başlıyor. “Ben niye mutfakta olayım, neden geri planda olayım” diye soruyorlar ve bununla pratikte mücadele ediyorlar.

- Bu karşı çıkış nasıl yaşanıyor?

Örgütleniyorlar, kongrelerde eleştirilerini söylüyorlar.

- Dağa çocuk yaşta çıkıp ilk reglisini orada olan ve buna bilgi açısından da hazırlıksız kadınların hikâyelerini de aktarıyorsunuz kitabınızda.

Toplumda o dönem yaşadıklarımızın farklı bir versiyonunu onlar da orada yaşıyor. Görüştüğüm 20 kadın da bunu anlattı. Hepsinin gömleklerinin altı kesikmiş, bez yapmak için.

- Kadınları dinlerken sizi dağ yaşantılarına dair öğrendikleriniz arasında şaşırtan veya üzenler neler oldu?

Aslında beni en çok şaşırtan, dağa dair değil, kadınların hayata hâlâ o kadar bağlı olmaları oldu. Çok düşündüm, yani biz her gün burada belki de onların yaşadığı sorunların çok küçük bir parçasını yaşadığı halde depresyona giren, hatta intihara kadar giden öyküler dinliyoruz. Düşünsenize neredeyse 30 yaşına kadar bambaşka bir hayat yaşarken onu bırakıp kendinize tamamen farklı bir yaşam kuruyorsunuz. Bu cesaretleri beni en çok şaşırtan şey oldu.

- Kitabınızda kadınların, çocuklarına geleceklerinde aşk dilediğini okuyoruz. Sizce neden?

Çünkü kendileri yeterince yaşayamamışlar.

- Kadınlar, dağda birinden hoşlandıklarında bu duyguyla nasıl mücadele etmişler?

Hiç aşık olmayan çok. Onu ilk sevdiğini söyleyen kişiyle evlenen de var. Ama aşklar da yaşanmış tabii. Bana anlatılmadı, ama hazırladığım kitap için “Böyle bir kitap çıksa merak eder miydin” dediğimde Deniz, “Çok merak etmezdim, ama oradaki aşkları yazsan merak ederdim” dedi.

- PKK içinde duygusal ilişkinin geçmişte idama varan cezasının olduğu bilgisi sizce doğru değil mi?

Ben öyle bir şey duymadım.

- Karşı cinsle ilişkinin en azından hoş karşılanmadığı bir yerde eşcinsellikten bahsedilebiliyor mu; bu konuda bir anlatıma denk geldiniz mi?

Bunu onlara sormak lazım. Ben onlarla daha çok dağdan sonraki süreci konuştum.

- PKK içindeki cinsiyet eşitsizliğine pratikteki karşı çıkış ne zaman Abdullah Öcalan’ın cümleleri olarak kadınlar lehine kararlara dönüşüyor?

Sanıyorum, en azından görüştüğüm kadınların anlattıklarından bildiğim kadarıyla, PKK’nin kuruluşundan itibaren aslında bu yönde bir mücadele var. Ama esas olarak yoğunluk kazandığı dönem 1986 tarihli 3. kongreyle birlikte başlıyor. Kadın meselesi çok daha yoğun konuşuluyor. Konu ilk önce ‘Kadın ve aile sorunu’, sonra ‘Kadın ve erkek sorunu’ ve daha sonra ‘Toplumsal cinsiyetçilik’ başlığı altında tartışılmaya başlanıyor. Bu dönüşüm yayın organlarında takip edilebiliyor.

- Konunun kadınlar aleyhine konuşulduğu bir başka kongre, PKK’nın olağanüstü toplandığı 2000’deki 7. kongre. Bu kongrede kadınlar neden saçlarını kesiyor, anlatabilir misiniz?

Kadınlara dair kararların merkeze bağlanmasına karşı yapılan bir eylem. Kürt geleneklerinde olan bir eylemin daha bilinçli bir şekilde tekrarlanması aslında. Sembolik bir protesto.

- Konuştuklarınız arasında bu eyleme katılmış kadınlar da var mıydı?

Bunu da konuşmadık. Kendilerini, özel hayatlarını yaşamak istiyorlar artık. Bunları bilinçli olarak konuşmak istemediler.

- Kişilerin örgütte gördükleri olumsuzlukları anlatmaları, örneğin kitabınızda sarf edilen “Gururuma çok dokunan şeyler gördüm” sözünün arka planını açmalarını beklemek PKK’nın askeri bir yapı olmasından dolayı da sizce gerçek dışı mı?

Şöyle bir şey vardı bence; gerçek dışılıktan çok görüştüğüm kadınlar yaşadıkları şeylerin çok da anlaşılmaz olmadığı konusunda hemfikir. Anlatımlarına göre, “Belli bir idealleri var, ama içinde yer aldıkları örgüt, ideolojik duruşu ne olursa olsun, her sınıftan birçok kişiyi barındırıyor ve dolayısıyla bu kadar kişinin genel bir ideolojik doğrultu çerçevesinde bir araya gelmesi belki de en büyük mücadele verilmesi gereken yön oluyor.” Dolayısıyla yaşadıkları kırılmalar ne olursa olsun bunu tartışmak yerine bunun nedenleri üzerine kafa yormayı tercih ediyorlar, etmişler.

- Konuştuğunuz kadınların, dağdaki yıllarına damga vuran olaylar, kırılma noktaları neler olmuş?

Kitabın taslağını, bellek ve yüzleşme çalışmalarıyla ilgili çok güvendiğim bir arkadaşım Necdet İpekyüz’e gönderdim. O kelimelere dikkat etmiş ve en çok kullanılan üç kelimenin şunlar olduğunu söyledi: Vicdan, adalet ve şehadet.

- Açar mısınız?

Görüştüğüm kadınların hepsi en şiddetli çatışmaların yaşandığı ‘90’larda gerillacılık yapmış, en yakın arkadaşlarını kaybetmişler, çok zor koşullarda yaşamışlar. Bugünkü durumlarından geçmişlerine baktıklarında kendi iç sorgulamaları çok yoğun. Vicdanen kendilerini rahat hissetmiyorlar ve kaybettikleri arkadaşları, gördükleri sayısız ölüm onları hâlâ ciddi anlamda zorluyor. Mesela Avrupa’da olanlar sistemin başka başka yüzlerini görüyor. Yine Güney’de yaşayanlar için de durum çok farklı değil. Bu da onlarda adalet kavramını tekrar tekrar sorgulatıyor. Yani düşünsenize, katılalım ya da katılmayalım, bir yanda uğruna ölümü göze aldığınız idealleriniz ve bu uğurda ödediğiniz ciddi bedeller var ve bunları aslında ‘tüm insanlık adına’ yapıyorsunuz ama günün birinde bir bakıyorsunuz ki dünya sizin dışınızda akıp gitmiş ve siz haklılığınıza çok inanırken işte ‘terörist’ olarak görülebiliyorsunuz. Aslında üzerine çok tartışılması gereken bir durum ama kısacası birçok duyguyu iç içe yaşıyorlar.

- “Vicdanen kendilerini rahat hissetmiyorlar” derken nasıl bir rahatsızlıktan bahsediyorsunuz?

PKK’deki yoldaşlarına, arkadaşlarına dair bir vicdani rahatsızlığı da içine alan genel olarak haksızlıkların sebep olduğu bir vicdan sorgulaması.

- Bu kadınlar PKK’dan neden ayrıldılar?

Hepsi hemen hemen aynı dönem ayrılmışlar, 2004-2005. O dönem yaşananlara bakmak gerekiyor.

- O dönem ne oldu?

Benim çalışmam içinde değil. 16 yıla varan sürede yorgunluk duymaları normal. Ayrıca kadın hareketine yönelik kararlar, Amerika’nın Irak’a müdahalesi ve örgütte buna dair tartışmalar da etkili olmuş olabilir.

- Okuyucu için hatırlatalım; 1999’daki geri çekilme ardından yaşanan süreçte Osman Öcalan’ın başında olduğu ve Abdullah Öcalan’ın daha sonra ABD ile işbirliği yapmakla suçlayacağı ‘reform’ çıkışı yapan ekip PKK’dan tasfiye edildi. Irak işgaliyle de ilişkili olan bu dönem ayrılanların sayısı bin kişiyi aşarken PKK, ulus-devlete alternatif ‘demokratik konfedarilzm’i somut olarak tartışmaya başladı ve birkaç ay sonra silahlı mücadeleye geri dönüş kararı aldı. Görüştüğünüz kadınların özellikle bu dönemde ayrılmış olmalarının bir tesadüf olmadığını düşünerek tekrar soracağız; bu kadınlar PKK’dan neden ayrıldı? Osman Öcalanların kurduğu PWD kadınlara daha alan açan bir yapı mı öneriyordu?

O dönem kongrelerine bakılması lazım. Ama görüştüğüm kadınlar PWD ile ilgili böyle bir şey belirtmediler.

- Siz yardımcı olmayacak mısınız?

Olmayayım. Çünkü politik konularda bağımsız kalmak istiyorum, yüzleşme çabasının başka bir zemine çekilmesini istemiyorum.

- Geri çekilme gibi kararları kabul etmediği için Öcalan’la PKK’yı ayıran veya infazları görüp sorgulamamayı tercih ettiğini söyleyen kadınlar da var. Bunlar sizce görüştüğünüz kadınlarda nasıl izler bırakmış?

Anlatıldığı kadarını biliyorum. Devamını sormadım çünkü o zaman merak ettiğim duygu kısmı anlatmazlardı.

- Peki kadınlar, ayrılma kararı aldıktan sonra PKK’dan nasıl ayrılıyorlar? Bir kadın, örneğin, “İstifa ettim” ifadesini kullanıyor. Bu süreç nasıl işliyor?

Bu süreç tam olarak nasıl işliyor yine bilmiyorum. Çünkü benim merak ettiğim ayrıldıktan sonra sivil hayata nasıl uyum sağladıkları, bu süreçte yaşadıkları ve süreçteki duyguları.

- Kadınlar ayrıldıktan sonra ne yapıyorlar?

Çoğu ev kadını oluyor. İlk başta Güney Kürdistan’a gitmek zorundalar. Ya orada kalmak zorunda kalmışlar ya da Avrupa’ya gitmişler.

- Zorunluluğu belirleyen parasızlık mı?

Parasızlık, ilişkiler ve şans. Yakalananlar da var. Avrupa örgütlenmesinde olup orada ayrılmış olan da var.

- Parasız dağdan inen bir kadın hayata nasıl başlıyor?

Özellikle Güney Kürdistan’dakilerin işi çok zor. Mülteci statüsü bile yok. Çok kötü koşullarda çalışanlar da olabiliyor. Ayrıca çocuklarını kimliksiz büyütmek zorundalar.

- Ne gibi işlerde çalışıyorlar?

Fırıncılıktan tut, temizliğe, kasiyerliğe kadar pek çok işte çalışıyorlar. Ev kadınları oluyorlar genelde. Kendilerine benzeyen, eski yoldaşlarıyla evleniyorlar. Erkekler çalışırken onlar evde kalmak zorunda kalıyorlar çünkü Güney Kürdistan bir kadının çalışmasına çok uygun bir yer değil.

- Dağda 10 yılı aşkın kalıp sonra örneğin temizlik işi yapmayı kadınlar nasıl duygularla karşılıyor?

Kabullenmek istemiyorlar, rahatsız oluyorlar ama başka şansları yok. Şirin örneğin şu ifadeyi kullanıyor:

“Bir de işin içine para meselesi girdi. Paranın insanlara verdiği bir güven var. Oysa başta erkeklerle aynı koşullardan gelmiştik; aynı silahı, yükü kıyafeti ve eğitimi almıştık. Rüştümüzü ispatlamıştık, ama şimdi onlar para kazanan taraf oldular, dengeler değişti.”

Bunu kabullenmeleri çok zor.

- Eski PKK’lı erkekler topluma kadınlara kıyasla daha hızlı mı adapte oluyorlar?

Evet.

- 28 Şubat sürecinden sonra İslamcı kadınlar, İslamcı erkekler için de benzer ifadeler kullanılıyor: “Erkekler parayla tanıştı, sisteme adapte oldu ve kadınların evde kalmasına göz yumdular.” Siz iki kesim arasında bu açından bir benzerlik olduğunu düşünür müsünüz?

Olabilir.

- Kadınların eşlerine dair kullandıkları bir ifade şu: “Toplumdan birini seçemezdim.” Kendilerini hâlâ ‘toplum dışı’ mı görüyorlar?

Evet, her zaman.

- Dağdayken kafa tutma, kongrelerde eleştirilerini seslendirebilme imkânı varken sivil hayatta bu eşitsizlik içinde bir evlilik nasıl yürüyor, izlenimleriniz ne?

Toplumsal rollere olabildiğince uygun davranmaya çalışıyorlar. Ama geçmişten gelen bir deneyimleri de var, daha özgürler, mücadeleciler ama pratik anlamda ev kadını olmuşlar. Evlilikler bir şekilde yürüyor, ama çok mutlular mı? Hayır.

- 16 yıl sonra sivil hayata dönmüş bir kadın, kendi ailesiyle nasıl ilişki kuruyor?

16 yaşında gidiyor, 16 yıl orada kalıyor ve geri döndüğünde yine 16 yaşında başlıyor. Davranışları da öyle. 35-36 yaşını sivil hayatta geçirmiş insanlardan daha farklı davranıyorlar.

- Ne gibi?

Hareketleri, konuşmaları...

- Askeri disipline dair bir katılık mı bahsettiğiniz?

Çalışmaya ilk başladığımda askeri disiplinden geldikleri için hayatlarında bir hiyerarşi olabileceğini düşünmüştüm. Ama bunu çok görmedim. Belki de annelik devreye girince farklılaşma yaşanmış.

- Kendileri çocuk sahibi olunca annelerine bakışta nasıl değişim oluyor?

Annelerini daha iyi anladıklarını söylüyorlar.

- Kendi anneleri dönüşte onları nasıl karşılamış, nasıl bir normalleşme süreci yaşanmış?

Normalleşme olmamış. Kabullenmeyen aileler de var.

Rojda: 16 yıl sonra annemle ilk karşılaştığımda, annem 3 gün boyunca bana hiç yaklaşmadı; sarılmadı, dokunmadı; öyle uzak durdu. Ben gitmişim, yerime hiç alakası olmayan biri gelmiş sanki... İlk geldiğimde 42 kiloydum, iskelet gibi bir şeydim. Gariban anam zaten şok oldu. Ben gitmişim, yerime hiç alakası olmayan biri gelmiş sanki... Ablama Kürtçe “Kürtçe anlamıyor. Başkasıdır. Göndermişler sırf kurtaralım diye, o değil. Bu benim kızım olamaz. Bunun dili değişik, yüzü değişik” dedi. Ablam “Anne o, vallahi o” dese de annem ısrarla “Yok, o değildir. Ben kızımı tanımaz mıyım? Ana yüreğidir, hissetmez miyim?” dedi. Gideceğim son gece bir baktım, biri benim ayağımı okşuyor, öpüyor. Hiç kıpırdamadım. Şöyle bir göz ucuyla baktım, annemdi. Sesimi çıkarmadım, uyuyormuş gibi yaptım. Ağladı; ayağımı öptü; yüzümü öpüp okşadı. Sabaha kadar öyle ağladı. Ben de hiç uyumadım, ama hiç bilmiyormuş gibi davrandım. Dağa gidene kadar babam ile annemin ortasında, elim annemin göğsünde yatmama rağmen, dönünce o duyguyu tam hissedemedim. Ne bileyim, tuhaf geliyorlardı. Onlar değillerdi sanki. Sen her şeyi bıraktığın gibi düşünüyorsun, oysa insanların yüzleri, her şeyi değişik. Abimler filan sarılıyor, öpüyor, bayılıyorlar... “Ya bunlar manyak mı? Bu tepkiler, bu şeyler niye? Gittim, döndüm. Ne var ki bunda?” diyordum kendi kendime. O kopukluk çok ayrı bir şey. Hâlâ ciddi kopukluklarım var...

- “Dönüşlerini kabullenmeyen aileler var” derken kastınız?

Kabullenmiyorlar.

- “Dağdayken övünç kaynağıydık, dönünce utanç kaynağı olduk” diyen bir kadın var örneğin kitabınızda, bunu mu kast ediyorsunuz?

Aileler acımasız olabiliyor. Çünkü onunla da var oluyor. Ayrıca geri gelen gönderdiği çocuk değil, iki taraf da farklı şeyler yaşamış. Ses, tip, tavır değişmiş. Tanımadığın bir şeyi sevemezsin ki...

- Rojbîn’in “Ailemizin bile üzerimizden rant yaptıklarını düşünecek hale geldik” cümlesindeki şüphesinin gerçekte bir karşılığı var mı sizce?

İnsanoğlu, her şeyden bir şekilde faydalanmak isteyebilir. Kürt hareketi için de dağa çıkmak kutsal görülen bir şey.

- Yine de neden bir aile, örneğin oğlunu kaybetmişken kızı geldiği için sevinmiyor?

Onlar için savaş devam ediyor. Onlar hâlâ sürecin içindeler.

- Bugün görüştüğünüz kadınların hiçbiri annesiyle yaşıyor mu?

Hayır.

- Ayrılık aşamasında Türk Alevi olanlar bir farklılık yaşıyor mu?

Sol gelenekten geldikleri için aileleri daha rahatlar. Onların çocuklarını kabullenmesi daha kolay.

- Kadınlar eşleri dışında sosyal hayatta ne kadar varlar, başka kadınlarla ne kadar iletişim kuruyorlar?

Çok ilişkileri yok.

- Büyük bir izolasyondan mı bahsediyorsunuz?

Kendi kendilerini izole ediyorlar. Farklı bir bellekleri olduğu için çok ilişkilenemiyorlar, çok tercih de etmiyorlar. Güney’de daha geleneksel feodal ilişkiler olduğu için zorlanıyorlar, Avrupa’da da bireysel yapı yüzünden...

- Ne tür koşullarda yaşıyorlar?

Avrupa’dakiler Güney’dekilere kıyasla kısmen daha iyi durumdalar. Mülteciler en azından. Dil kursuna gidebiliyorlar, küçük de olsa evleri oluyor. Yoğun bir kolektif hayattan çıkıp içine girdikleri bireysellik onları çok huzursuz ediyor. Güney’dekilerin ise çok ciddi ekonomik sorunları var. Ama işleri iyi gidenler de var. Buradaki kadınlar daha çok birbirleriyle olmak istiyorlar.

- ‘Eski kadın PKK’lılar’ olarak mı?

Evet, hâlâ oradaki kod adlarını kullanarak yaşıyorlar. Hiç kimse bir diğerine gerçek ismini söylemiyor. Güney’dekiler savaşı daha net hissediyorlar ve yaşıyorlar.

- Irak’ta kalmaya devam ettiklerinde orada hayır dedikleri bir PKK da var. PKK’dan ayrılıp Irak’ta yaşamaya devam edenler ne kadar rahatlar?

Orası hâlâ Kürt coğrafyası. Ben özel bir baskı duymadım. Zaten takip ettiğimiz kadarıyla en azından PKK, Avrupa’da da güçlü.

- PKK’lıların, ayrılanlara bakışları nasıl?

Benim gördüğüm ayrılmalarından yaklaşık 10 yıl sonraki dönem. İlk başta ‘ihanet’, ‘hainlik’ olarak görüldüğünü söylüyorlar, ama bunu kendileri de kendilerine söylüyorlar. Bu, çelişkiye de düştükleri bir nokta.

- Kendileriyle tam olarak barışmamış, aileleriyle normalleşememiş, izole bir hayat kurmuş, evlilik içinde de sorunları olan kadınları çocuk doğurmaya iten sizce ne?

Hepsine annelik motivasyonlarının ilk ne zaman oluştuğunu sordum. Çoğu dağdayken öyle bir duygusunun olduğunu söylemedi. Çoğunda şu var; yeni bir hayata başlıyorlar ve onu bir şekilde adlandırmaları lazım. En masumane, en kolay, doğalında olabilecek şey de çocuk. İkinci hayatlarına onunla başlamak istiyorlar.

- Depresyon yaratabilecek koşullara da sahip bu kadınlar, doğurduklarında bebeklerle nasıl bir iletişim kuruyorlar?

Kuramıyorlar. “Biz küçük gitmiştik, küçük gelmiştik” diyen, 15 yaşındaki birinin çocuk sahibi olduğunu düşünün. Çok ciddi travmaları var. Travma yaşayan insanların çok kaygısı vardır. Tehdit algılarını çok uzun dönem yaşadıkları için kaygıları da çok. Örtülü utangaçlıkları olanlar da var.

- Nasıl bir utangaçlık bahsettiğiniz?

Annelikleriyle ilgili bir mahcubiyetleri var.

- “Gerillaya annelik yakışır mı” sorgulaması mı?

Evet. Ama bir taraftan da annelikle gerilla olmayı birbirine benzetiyorlar. Kürtçede anne demek olan ‘dayê’nin vermek anlamına geldiğini, gerillalığın da vermek üzerine kurulu olduğunu söyleyenler var...

- Siz görüştüğünüzde çocukları kaç yaşındalardı?

4-6 arasında, en fazla 8-9.

- Dolayısıyla çocuklarına kendi hikâyelerini henüz anlatamamışlar mı?

Ben bu çalışmayı yaparken yurt dışına gitmek zorunda kalıyordum. Bir ara kızım isyan etti, “Sen ne için çalışıyorsun, neden gidiyorsun” diye. “Anneler üzerine” deyince “Başka anne mi kalmadı, burada anne mi yok” dedi. Ben kızıma anlatamadım. Ben bunu anlatamadıysam onların anlatması ne kadar zordur.

- Fakat masallaştırarak kendi hikâyelerini anlatmaya çalışan da var.

Evet. Veya “Kürt polisiydik” diyen var.

- İçinde insan öldürmenin de olduğu hayatlarının bu geçmişi, kadınlar geri dönüp baktıklarında nasıl değerlendiriyorlar?

Zınarîn, diyor ki:

“Kızım övünüyor, ‘Annem Kürt polisi’ diyor. Ama yarın öbür gün gerçek bir savaş olduğunu öğrenecek. Sormayacak mı ‘Anne kimseyi öldürdün mü?’ diye. Bir sürü insan bana bu soruyu soruyor. Ben bile ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Hangi gerçeği söyleyeceğini bilemiyorsun. Keşke bu dünyada gerçekler rahat rahat söylenseydi, içimizde kalmasaydı, her şey su yüzüne çıksaydı... Dine inanmıyorum, arkadaşlarıma diyorum ki ‘Keşke mahşer günü olsaydı.’ Hani diyorlar ya, ‘İnsanlar yüz yüze gelecekler’ diye, işte keşke öyle bir ortam olsaydı da hepsiyle yüz yüze gelseydim...”

Bunun bir sonuç olduğunu düşündükleri için genel olarak böyle yaklaşıyorlar. Ölümü de anlatmak kolay değil.

- Çocuğuna anlatacağı zaman “Denedik ama beceremedik” diyeceğini söyleyen kadınlar da var.

Evet, gerillacılık bir macera olmadığı için.

- Buna ‘gençlik macerası’ olarak bakan bir istisna Hêvîdar’ın yanı sıra Berfîn de şunu söylüyor: “Biz partide insanlarla çok uğraştık, onları yıprattık, bozduk. İnsanlar istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kaldılar. Kaba ve düz olacak ama insanları sahtekârlaştırdık.” Berfin’in kast ettiği sahtekârlaştırma sizce ne demek?

“Böyle oturacaksın, böyle kalkacaksın. Bunları yapınca bizden olacaksın” hali için söylüyor. Bazen düşündüklerinden çok dıştan nasıl göründüklerini de önemseyebildikleri için.

- Bu kadınlar bugün rüyalarında neler görüyorlar?

Bizim belki hiçbir zaman düşünemeyeceğimiz şeyler yaşamışlar. Bunlar ciddi travmalar ve bitmeyen yasları var. Bunların rüyalara yansıması o kadar normal ki. Rüyalarında hem dağ, hem çocukları birbirine karışıyor. Çocuğunu korumak için taşın altına koyuyor...

Rojda: Çocuklarımla hiç oralara gitme hayali kurmadım, ama tek başıma gitmek istiyorum. Keşke bir mucize olsa da gitsem; gezdiğimiz, dolaştığımız yerleri tekrar görsem. Ne bileyim, her bir yerin, her bir taşın bir anısı var bende. Şimdi bile rüyalarımda hep dağdayım, çatışmalardayım. Rüyamda çocuklar da yanımda; onları korumaya çalışıyorum; bir o kayanın altına sokuyorum, bir şuraya saklıyorum... Hep onları kaybetme korkusu var içimde. Her gece kalktığımda su gibiyim, lan ter içindeyim.