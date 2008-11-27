Dağdaki eşe yemek daveti

Toptan'dan davetiye özrü

TBMM Başkanı Köksal Toptan, kadın milletvekillerinin eşlerine Meclis’te bir yemek verdi. Yemeğe DTP’li kadın milletvekili eşleri katılmazken kocası Kuzey Irak’da dağda olan DTP’li Fatma Kurtulan, TBMM Başkanlığına ‘’Eşim şehir dışında’’ diyerek mazeret bildirdi.Yemeğe, Meclis’te bulunan 50 kadın milletvekilinden evli olan 35'inin eşi davet edildi. Toptan’ın düzenlediği yemeğe; MHP, DTP ve DSP’den katılım olmazken, CHP’den sadece İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın eşi Yetkin Arıtman geldi. AKP’den ise 14 milletvekili eşi yemeğe katıldı.DTP’den Fatma Kurtulan, Ayla Akat ve Gültan Kışanak ile MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener ve İzmir Milletvekili Şenol Bal, eşlerinin Ankara dışında olduğunu belirterek yemeğe katılamayacaklarını bildirdiler.Yemeğe, AKP’den Güldal Akşit’in eşi Haluk Akşit, Safiye Seymenoğlu’nun eşi Sami Seymenoğlu, Çağla Özyavuz’un eşi İbrahim Özyavuz, Fatma Şahin’in eşi İzzet Şahin, Fatoş Gürkan’ın eşi Erhan Gürkan, Aşkın Asan’ın eşi Habip Asan, Canan Çelik’in eşi Harun Çelik, Nükhet Hotar Göksel’in eşi Remzi Ümit Göksel, Dilek Yüksel’in eşi Uğur Yüksel, Ayşe Türkmenoğlu’nun eşi Bünyamin Türkmenoğlu, Halide İncekara'nın eşi Ahmet İncekara ve Gönül Şahkulu’nun eşi Mahmut Şahkulu katıldı.Toptan’ın kadın milletvekillerinin eşlerine verdiği yemekte küresel kriz tartışıldı. Toptan yaptığı konuşmada ise ‘’Siyasetçi eşi olmak zordur, ancak kadın siyasetçi eşi olmak daha da zordur” dedi.Yemekte, balık şiş, sebze çorba, enginar, tatlı ve salata ikram edildi. Konuklara içki servisi de yapıldı kimse içmedi.DTP Milletvekili Fatma Kurtulan’ın halen dağda olan eşi Salman Kurtulan, 1981’de Kahramanmaraş’ta ’Devletin Anayasal düzenini bozma’ suçundan tutuklandı ve Adana Cezaevi’nde 6 ay yattı. Tahliye olduktan sonra 1 Ocak 1999’da hakkında ’Terör örgütüne üyelik" suçundan, Adana 1 No’lu DGM tarafından gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.‘Piro’ kod adlı Salman Kurtulan, Fatma Kurtulan ile 1992’de evlendi. Salman Kurtulan nikâhtan 4 gün sonra dağa çıktı.Salman’ın ablası Zeynep’in oğlu Musa Kurtulan da 1997’de çatışmada öldü. Salman Kurtulan halen, Avrupa ile Kuzey Irak’taki PKK örgütü arasında koordinatör görevi yapıyor. Fatma Kurtulan eşinden boşandığını söylemiş ancak daha sonra evliliklerinin sürdüğü ortaya çıkmıştı.Fatma Kurtulan’ın da milletvekili seçilinceye kadar Kuzey Irak’ta kocasını ziyarete gittiği öne sürülmüştü. Salman Kurtulan halen Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle gıyabında yargılanıyor.