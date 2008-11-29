Dağdaki eşe davetiye işinden etti

TBMM Başkanı Köksal Toptan, evli olan 35 kadın milletvekilinin eşlerine yemek daveti verirken, DTP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın PKK’nın dağ kadrosunda olan eşi “Piro" kod adlı Salman Kurtulan’a da yemek davetiyesi göndermesi sıkıntıya yol açtı. Toptan, sabah saatlerinde söz konusu davet için özür diledi ve kendisinin yurt dışında olduğu için listeyi kontrol etmediğini belirtti. Öğleden sonra da listeyi hazırlayan sekterin TBMM Başkanlığı'ndaki görevinden ayrıldığı kulisleri yayıldı. TBMM Başkanlığı haberi yalanlamadı.



Davetiyeler 19 Kasım'da vekillerin makam odalarına gitti



Sıkıntıya neden olan yemek davetiyesinin faturası TBMM Başkanlığı’nda görev yapan Hacer Taşçı adındaki sekretere çıkarıldı. Toptan, açıklamasında; "Önce bir şeyi düzeltmem gerekir. Bizim görevli arkadaşlara talimatımız üzerine, kadın milletvekillerimizin eşlerine, Meclis arşivindeki bilgilere göre de evli olan milletvekillerimizin eşlerine davetiye gönderdiler. Ben zaten yurtdışındaydım, onları kontrol etme imkanım yoktu. O arada bir dikkatsizliğimiz de oldu. Onun için arkadaşlarımız da bir açıklama yapıyor Meclis’te ama basınımızın hassasiyetine teşekkür ediyorum. Kamuoyumuzdan özür diliyorum, bunu yapmamamız lazımdı ama benim 3 gün Ürdün’de olmam, arkadaşlarımızın dikkatsizliği böyle bir sonuç doğurdu" gerekçesini gösterirken, davetiyelerin Ürdün gezisinden önce 19 Kasım Çarşamba günü gönderildiği öğrenildi. Toptan ise Ürdün’e 23 Kasım Pazar günü gitti. TBMM Başkanlığı’ndaki görevinden alındığı iddia edilen sekreterin pazartesine kadar izinli olduğu bilgisi verildi.



