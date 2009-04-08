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Magazin

Dağda klip çekecek

Bir çobanla birlikte klip çekecek olan Cebeci, Hakkari Valiliği'nden izin bekliyor.

08 Nisan 2009 03:00

Bir çobanla birlikte klip çekecek olan Cebeci, Hakkari Valiliği'nden izin bekliyor.
 
Hilal Cebeci fotoğrafları - FOTOGALERİ

Geçtiğimiz günlerde psikolojik sorunlar yaşayan ve ailesini reddeden ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, geçirdiği zor günlerin stresini üzerinde atmak için hakkari dağlarında bir çobanla birlikte klip çekmeye karar verdi.

Şu sıralar Hakkari Valiliği tarafından klip için izin bekleyen Cebeci, magazin camiasında bazı insanların doğu bölgesinde yaşayan vatandaşları ve çobanları aşağıda gördüklerini belirtti.

Cebeci, 'Bu dünyada kimsenin kimseden farkı yoktur. Sadece hayat herkese adil davranmaz. İnsanlar hayatlarını kendi şartlarına uygun yaşarlar ve bu imkanlarıyla sınırlıdır. Daha okulu olmayan köyler varken bizlerin burdaki çobanları ya da yaşayanları aşağılama hakkına sahip değiliz. Sadece elimizdeki imkanları onlar için harcama çabasında olmalıyız' ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı izin çıkar çıkmaz Hakkari'ye gidip oradaki bir genci klip partneri olarak oynatacağını belirtti.

'Aşka küstüm kendini kutla' adlı şarkının klibini Mustafa Mayadağ çekecek. Cebeci, klipte ayrıca Diyarbakır dağlarını da karış karış gezeceğini belirtti.

Oradaki doğanın güzelliğine hayran kalan Cebeci'yi dağların tehlikeli olduğunu anlatmaya çalışan menejeri bile ikna edemedi. 'Kendi ülkemde korkarak mı dolaşacağım?' diyen Cebeci, herşeyin sanatla aşılabileceğini de sözlerine ekledi.

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