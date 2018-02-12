Dağda kaybolan bisikletli 2 çocuğu AKUT buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletle çıktıkları dağda dönmek için yolu bulamayan ve kaybolan 2 çocuk, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından 4 saatlik arama sonucu kurtarıldı.

Bağbaşı Mahallesi\'nde 13 yaşında olan Ethem İ. ile arkadaşı Gökmen A., dün Bağbaşı Yaylası\'ndaki teleferik bölgesine gitmek için bisikletle yola çıktı. Bir süre ormanlık alanda ilerleyen bisikletli iki arkadaş, dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. İki arkadaş, cep telefonlarından yardım istedi. Bölgeye AKUT Denizli ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik arama sonucunda iki çocuğa ulaştı. Dağdan indirilen iki bisikletli çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi.



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