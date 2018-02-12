T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağda kaybolan bisikletli 2 çocuğu AKUT buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletle çıktıkları dağda dönmek için yolu bulamayan ve kaybolan 2 çocuk, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından 4 saatlik arama sonucu kurtarıldı

12 Şubat 2018 14:26

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletle çıktıkları dağda dönmek için yolu bulamayan ve kaybolan 2 çocuk, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından 4 saatlik arama sonucu kurtarıldı.
Bağbaşı Mahallesi\'nde 13 yaşında olan Ethem İ. ile arkadaşı Gökmen A., dün Bağbaşı Yaylası\'ndaki teleferik bölgesine gitmek için bisikletle yola çıktı. Bir süre ormanlık alanda ilerleyen bisikletli iki arkadaş, dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. İki arkadaş, cep telefonlarından yardım istedi. Bölgeye AKUT Denizli ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik arama sonucunda iki çocuğa ulaştı. Dağdan indirilen iki bisikletli çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ PamukkaleArama Kurtarma Derneği AKUTBağbaşı MahallesiEthemGökmenBağbaşı YaylasıBirBölgeye AKUT DenizliAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADEkiplerDağdanEmniyet MüdürlüğüMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24