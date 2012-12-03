Dağda kaybolan 5 kişiden 4'ü kurtarıldı

Muğla'da ormanlık alanda yürüyüşe çıkan vergi dairesi çalışanı 5 kişi ormanda kayboldu. Yapılan çalışmayla 4 kişi kurtarıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarına ise hava şartları nedeniyle ara verildi.

Marmaris Vergi dairesi'nde çalıştıkları öğrenilen 7 kişilik grup, sabah saatlerinde Beldibi Beldesi Gökbel mevkisindeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

7 kişiden 2'si havanın kararmasının ardından yürüyüşe başladıkları yere dönmeyi başardı. 5 kişi ise yollarını kaybetti.

Gruptakilerin cep telefonu ile AKUT Marmaris ekibine ulaşıp yardım istemesi üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı.

Bir süre sonra gruptakilerden 4'üne ulaşıldı. Gruptan ayrılıp farklı bir yöne giden elvan Kargın ise bulunamadı.

Sağlık durumu iyi olan 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından evlerine gönderildi. Kayıp elvan kargın ile ilgili arama kurtarma seferberliği ise şiddetli rüzgar ve sağanak yamur nedeniyle durduruldu.