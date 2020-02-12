Dağda donma tehlikesi geçiren genç AFAD tarafından kurtarıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dağda mahsur kalan Şükrü K. yaklaşık beş saatlik çalışmanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli’de yaşayan Şükrü B., bisikletiyle Çamlaraltı Mahallesi Zeytinköy mevkiine gezintiye çıktı. Dağda dolaşırken havanın kararmasıyla dönüş yolunu kaybeden Şükrü B., ormanlık alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan genç, ormanda mahsur kaldığını söyleyip yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, Şükrü B.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Şükrü B., yaklaşık beş saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Donma tehlikesi geçiren Şükrü B., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.