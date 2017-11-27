Dağda 10 kilometre yürüyüp su arızasını giderdiler

MURADİYE(Van), (DHA) -VAN\'ın Muradiye ilçesiine bağlı Aşağı Argit Mahallesi\'nin arızalanan içme suyu şebekesi, muhtar ve 5 mahallelinin çabaları sonucu giderildi. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu dağlık alanda 10 kilometre yürüyen Muhtar Kamil Cantayan ve mahalleli arızayı giderdiklerini ancak sorunun kalıcı olarak çözülmesi için mahalleye sondaj vurulması gerektiğini söyledi.

Muradiye ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Aşağı Argit Mahallesi\'nin, dağlık alanda yer yer toprak üstünde olan su boraları patlayıp sular kesilince, Muhtar Cantayan ve 5 mahalleli kazma ve küreklerini alarak arızanın olduğu bölgeye zorlu bir yolculuk yaptı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgede yaklaşık 10 kilometre yürüyen mahalleliler, kırılan su borusunu onarararak mahalleye yeniden suyun gelmesini sağladı. Zorlu bir yolculuk yaparak arızayı giderdiklerini belirten Muhtar Cantayan, sık sık bu sorunu yaşadıklarını, kalıcı çözümün sondajla sağlanabileceğini söyledi. Cantayan,şöyle dedi:

\"Arıza nedeniyle 2 gündür mahallemize su gelmiyordu. Biz de birkaç mahalleli ile birlikte suyun geldiği kaynak yerine yaklaşık 10 kilometre zorlu bir yürüyüş yaptık. Önce patlayan su borusunu onardık, daha sonra da tıkanan su deposunu temizleyerek suyun akmasını sağladık. Ancak mahalleye döndüğümüzde suyun yine az geldiğini gördük. İkinci gün aynı bölgeye tekrar gitmek zorunda kaldık. Daha önce görmediğimiz kırık su borusunu da onardık ve mahalleye düzenli olarak suyun akmasını sağladık. Ancak kalıcı çözüm için mahalleye sondaj yapılmasını istiyoruz.\"

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