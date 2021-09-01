Dağcılık firmasında eğitmen olan kadın, patronunun kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek şikayette bulundu

İstanbul Esenyurt’taki bir endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan Funda T. (30), sınavlardan sonra yapılan kutlamalardan birine patronunu ısrarıyla katıldı ve burada alkol aldı.

İddiaya göre; Funda T., eve gitmek isteyince patronu Kemal A. yolda da Funda T.’yi yolda içki içmeye zorlamaya devam etti. Daha sonra Kemal A., “Seni eve götüreceğim” diyerek ayakta durmakta güçlük çeken kadını otomobiline bindirirken, Esenyurt’taki ofislerine götürdü. Genç kadını eğitim alanındaki minderlere sürükleyen Kemal A., burada Funda T.'ye tecavüz etti.

Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kemal A. hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

Funda T. Hürriyet’e şunları söyledi:

“Olay sonrası patronumun kardeşi olan erkek arkadaşıma olayı anlatmak için iş yerime gittim. Patronum bana, ‘Niye soğuk davranıyorsun ki Vegas’ta olan Vegas’ta kalır’ dedi. Kendimi suçlamaya başlamıştım. ‘Niye içtin’ deyip duruyordum. Bir arkadaşım bana bunun bir tecavüz olduğunu ve suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söyledi. İzmir’de firmanın merkezine gidip diğer patronlara yaşananları anlattım. ‘Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz’ dediler. İstifamı verip çıktım. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması.”