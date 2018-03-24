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Dağcılardan İsmet Ülkeli için Spil tırmanışı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSALI dağcı İsmet Ülkeli adına düzenlenen etkinlikte, ülke genelinden gelen yaklaşık 400 sporcu Spil Dağı'na tırmandı

24 Mart 2018 17:50

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSALI dağcı İsmet Ülkeli adına düzenlenen etkinlikte, ülke genelinden gelen yaklaşık 400 sporcu Spil Dağı\'na tırmandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Manisa İl Temsilciliği tarafından, 2011 yılında hayatını kaybeden Manisalı dağcı İsmet Ülkeli anısına, bu yıl 5\'inci kez düzenlenen \'İsmet Ülkeli\'yi Anma Spil Dağı Zirve Tırmanışı\', yağmura rağmen yapıldı. Manisa\'nın yanı sıra Adana, Bursa, Isparta, Aydın, İzmir, Ankara ve Uşak\'tan gelen 30 kulüpten yaklaşık 400 sporcunun katıldığı anma tırmanışı öncesinde Cumhuriyet Meydanı\'nda sağanak yağış altında tören yapıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende konuşan TDF Manisa İl Temsilcisi Fuat Kuloğlu, Manisa\'da yetişen dağcıların Türk dağcılık sporuna ışık tuttuğunu ve daha yukarılara taşımak için gayret göstermeye devam ettiğini vurguladı. İsmet Ülkeli\'yi rahmetle andıklarını kaydeden Kuloğlu, \"7 yıl önce rahatsızlığı sebebiyle aramızdan ayrılan, yıllarca dağcılık sporuna hizmet etmiş, dağcılığın gelişmesine katkı sağlamış, ülkemizde dağcılık sporunun duayenlerinden sayılan merhum İsmet Ülkeli hocamızı hatırlamak ve hatırlatmak için 5. kez bu meydanda bir araya geldik. Manisa\'yı ve Spil Dağı\'nı tanıttığımıza, dağcılık sporunun gelişimine katkı sağladığımıza, gençlerimizi doğa sporlarına yönlendirip onları bağımlılıklardan uzak tuttuğumuza inanıyoruz\" diye konuştu.
Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin ardından dağcılar, İsmet Ülkeli\'nin Kırtık Mezarlığı\'ndaki kabrini ziyaret ederek, kortej halinde Muradiye Camii\'ne kadar yürüdükten sonra, zirveye tırmanışa geçti.

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