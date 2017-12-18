Dağcı Evrim'den İngiliz sevgilisine tutkunu olduğu Erciyes'te sürpriz evlilik teklifi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİLİ üniversite öğrencisi Evrim Ünal (21), bir yıl önce internetten İngiliz Ellen Dunkason (21) ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen ikili, birbirlerine aşık oldu. Kayakçı da olan Evrim Ünal, genç kız ve ailesini davet ettiği Kayseri\'de kendi ailesi ile tanıştırıp, Erciyes Dağ\'nda meşelali, havai fişekli evlenme teklifinde bulundu. Teklifin kabul edilmesi ile gençlerin yüzükleri kar üzerinde takılıp, kutlama yapıldı.

Hacette Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Evrim Ünal, geçen yıl internette İngiliz Ellen Dunkason tanıştı. Aralarındaki yazışmaların ardından iki genç buluşmaya karar verdi. Genç kız, sevgilisinin daveti üzerine iki kez Kayseri\'ye geldi. Erciyes Dağı\'na çıktı. Evrim Ünal, kız arkadaşını ailesi ile de tanıştırdı.

Evrim Ünal, bir süre önce sevgilisini bu kez ailesi ile birlikte Kayseri\'ye davet etti. Yaklaşık bir hafta Kayseri\'de misafir olan İngiliz aile, dönüş hazırlığı yaparken Serkan Ünal, aileyi Erciyes Dağı\'nın 2 bin 100 metresinde bulunan Tekir Yaylası\'na götürdü. Ünal, küçük yaşlardan beri hem zirvesine çıktığı hem de vadilerinde kaydığı Erciyes Dağı\'na tutkusu nedeniyle sevgilisine evlilik teklifini burada yapmayı karar verdi.

DAĞA İNGİLİZCE \'BENİMLE EVLENİR MİSİN ?\' YAZDIRDI

Burada kendi spor kulübünün önündeki tesislerde sürpriz evlilik teklifi hazırlığı yapan genç, büyük harflerle dağa İngilizce \'Will u marry me\' (Benimle evlenir misin?) yazdırdı. Harflerin ateşlenmesiyle yazı bütün dağda görünürken, havai fişekler patladı. Evrim Ünal, kayarak sevgilisinin yanına geldi. Ellen Dunkason\'un teklifi kabul etmesinin ardından Evrim Ünal elindeki yüzüğü genç kızın parmağına taktı. İki gencin aileleri de mutluluklarına eşlik etti.



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