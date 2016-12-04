Dağa kaçan angusların peşine jandarma düştü

Van'ın Çatak ilçesinde sahiplerinden kaçan angusları aramak için jandarma devreye girdi.

DHA'nın haberine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016'da başlatılan ve üç yıl sürecek olan Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında Çatakilçesinde dört çiftçiye angus cinsi sığır verildi. Teslim töreninin ardından 24 sığır, Karandana bölgesindeki dağlık alana kaçarak kayboldu. Kaybolan sığırların bulunması için harekete geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, 4 gün süren çalışmanın ardından sığırlardan 15'ine ulaştı.

Kayıp 6 hayvanın kayalıklardan düşerek telef olduğunu tespit eden ekipler, halen bulunamayan 3 hayvan için de arama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Raci Selçuk, bulunan 15 hayvanı tekrar sahiplerine teslim ettiklerini, telef olan 6 hayvanı da olay yerinde fotoğrafladıklarını söyledi.





"Huysuz olduklarını çiftçi bilmiyordu"





Angus cinsi sığırların huysuz olduğunu ve genç çiftçilerin bunu bilmediğini anlatan Selçuk, şöyle konuştu:



"Bakanlığımızca başlatılan program kapsamında ilçemizde belirlenen dört genç çiftçimizin her birisine altışar olmak üzere 24 sığır teslim ettik. Ancak teslim töreninden kısa süre sonra, yemleme esnasında bu hayvanların dağa kaçtığı duyumunu aldık. Bunun üzerine kaymakamlığımız koordinesinde jandarma ekipleriyle yoğun arama tarama çalışması başlattık. Dört gün süren çalışma sonucunda 15 hayvana ulaştık. Ancak üzülerek belirtiyorum ki 6'sının kayalıklardan düşerek telef olduğunu belirledik. Bunları olay yerinde fotoğrafladık. Kayıp 3 hayvanı arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunlarla ilgili de olumlu bir netice alıp, çiftçilerimize teslim edeceğiz."