T24 LogoT24 Logo
Gündem

TİB'den Dağ Medya'ya erişim engeli!

Dagmedya.net'e 8 Ağustos'tan yana Türkiye'den girilemiyor

09 Ağustos 2015 16:14

Haber sitesi Dagmedya.net’e erişim mahkeme kararı olmaksızın engellendi. Siteye 8 Ağustos Cumartesi gününden beridir Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Kararı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın “idari tedbir” kapsamında aldığı belirtiliyor. Haber sitesi olarak yayın yapan dagmedya.net,  5651 Sayılı İnternet Suçlarına İlişkin Yasaya dayanılarak Türkiye’den erişilemiyor.

Yasağa ilişkin Dagmedya.net’te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

2011 yılından beridir bilim, çevre, hayvan özgürlüğü, ekonomi, politika ve yaşam temelli hak ve veri haberciliği yapan bağımsız İnternet haber sitesi dagmedya.net‘e;  mahkeme kararı olmaksızın, erişim engelinin yapılacağı bilgisi ve gerekçesi  site yetkilisine tebliğ edilmeksizin  5651 Sayılı İnternet Suçlarına İlişkin Yasaya dayanılarak yayın engeli işlemi uygulanmıştır.

Siteye 8 Ağustos Cumartesi gününden beridir Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Kararı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın “idari tedbir” kapsamında aldığı belirtiliyor. Haber sitesi olarak yayın yapan dagmedya.net,  5651 Sayılı İnternet Suçlarına İlişkin Yasaya dayanılarak Türkiye’den erişilemiyor.

Siteye giriş yapmak isteyen İnternet kullanıcıları, sadece sitenin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) 8 Ağustos 2015 ( dün) aldığı bir “idari tedbir” kararıyla erişime kapatıldığını öğrenebiliyor.

 

Site sayfasında ise, “5651 sayılı kanun  uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (dagmedya.net) hakkındaki Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’nın  08/08/2015  tarih  ve 490.05.01.2015.206466 sayılı kararına istinaden Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından  İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.” deniyor.

10 Ağustos 2015 Pazartesi günü  kanundaki prosedür ve usul açısından da anayasaya aykırı olan  bu sansürle ilgili itirazda bulunulacaktır.

ETİKETLER

dağ medyasansürtiberişim engelihaber

İlgili Haberler

Kürt siteleri ve sendika.org'a erişim engeli

TSK'nın Kuzey Irak'a yönelik operasyonunun ardından ANF, ANHA, DİHA, Özgür Gündem'in de aralarından bulunduğu çok sayıda site erişime kapatılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24