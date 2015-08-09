TİB'den Dağ Medya'ya erişim engeli!

Haber sitesi Dagmedya.net’e erişim mahkeme kararı olmaksızın engellendi. Siteye 8 Ağustos Cumartesi gününden beridir Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Kararı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın “idari tedbir” kapsamında aldığı belirtiliyor. Haber sitesi olarak yayın yapan dagmedya.net, 5651 Sayılı İnternet Suçlarına İlişkin Yasaya dayanılarak Türkiye’den erişilemiyor.

Yasağa ilişkin Dagmedya.net’te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

2011 yılından beridir bilim, çevre, hayvan özgürlüğü, ekonomi, politika ve yaşam temelli hak ve veri haberciliği yapan bağımsız İnternet haber sitesi dagmedya.net‘e; mahkeme kararı olmaksızın, erişim engelinin yapılacağı bilgisi ve gerekçesi site yetkilisine tebliğ edilmeksizin 5651 Sayılı İnternet Suçlarına İlişkin Yasaya dayanılarak yayın engeli işlemi uygulanmıştır.

Siteye 8 Ağustos Cumartesi gününden beridir Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Kararı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın “idari tedbir” kapsamında aldığı belirtiliyor. Haber sitesi olarak yayın yapan dagmedya.net, 5651 Sayılı İnternet Suçlarına İlişkin Yasaya dayanılarak Türkiye’den erişilemiyor.

Siteye giriş yapmak isteyen İnternet kullanıcıları, sadece sitenin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) 8 Ağustos 2015 ( dün) aldığı bir “idari tedbir” kararıyla erişime kapatıldığını öğrenebiliyor.

Site sayfasında ise, “5651 sayılı kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (dagmedya.net) hakkındaki Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’nın 08/08/2015 tarih ve 490.05.01.2015.206466 sayılı kararına istinaden Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.” deniyor.

10 Ağustos 2015 Pazartesi günü kanundaki prosedür ve usul açısından da anayasaya aykırı olan bu sansürle ilgili itirazda bulunulacaktır.