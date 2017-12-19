Dağ keçisi avlayanlara 15 bin 544 lira ceza

Erzincan'da koruma altındaki dağ keçisini kaçak avladıkları gerekçesiyle 3 kişiye 15 bin 544 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol ve denetimler sırasında Mercan Deresi bölgesinde koruma altındaki dağ keçisinin kaçak avlandığını belirledi.

Bölgede arama yapan ekipler, kaçak avlanan 3 kişiyi tespit etti. Ekipleri gören ve kaçmaya çalışan avcılar, suçüstü yakalandı.

Bir dağ keçisi avlandığını tespit eden ekipler, 3 kişiye toplam 15 bin 544 lira para cezası uyguladı.