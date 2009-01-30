'Dağ filmleri' krize takıldı

Türkiye'nin dağ temalı tek festivali ''Dağ Filmleri Festivali'', ekonomik kriz nedeniyle sponsor bulamadığı için ulusal ve uluslararası yarışmalarını iptal ederek yoluna devam etmeye çalışıyor.



Dağ Filmleri Festivali koordinatörü Murat Yılmaz, festivali normalde aralık ayında düzenlediklerini, yılın son ayı olması dolayısıyla sponsor bulmada sıkıntı çektikleri için, bu yıl Mart ayında yapma kararı aldıklarını anlattı.



''İsabetli karar almışız. Aralık ayında olsa festivali hiç yapamayacaktık'' diyen Yılmaz, Mart ayına almalarına rağmen, ekonomik kriz nedeniyle bütçelerini kısan firmalardan bugüne kadar sponsor bulamadıklarını söyledi.



Festivali 2-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirebilmek için çalıştıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



''Biz de başka başka yöntemler arayarak, küçülterek, ulusal ve uluslararası yarışmaları iptal ederek festivali yapmayı arzu ediyoruz. 'Seyirci destek projesi' hazırlıyoruz. İnsanların ellerini ceplerine atmasını rica edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren bunu duyuracağız. Seyircilerden bireysel olarak festivale destek olmalarını isteyeceğiz.''



Festivalden bazı bölümler çıkarıldı



Murat Yılmaz, 3. Dağ Filmleri Festivali'nin yaklaşık 25 bin TL'ye mal olduğunu, bunun 17,5 bin TL'sini sponsorlardan karşıladıklarını kaydederek, bu yıl da 30 bin TL bütçe çıkardıklarını, ancak karşılayamadıkları için festivalden bazı bölümleri çıkardıklarını ifade etti.



Festival kapsamında fotoğraf sergisi açmayacaklarını, ulusal film yarışmasını iptal ettiklerini belirten Yılmaz, ''Bu yıl bir de uluslararası yarışma bölümü açmayı planlıyorduk. Onu da açsaydık yönetmenler, yapımcılar gelecekti. Onu da yapamayacağız. Ekonomik kriz olmasaydı içerik daha da zenginleşecekti'' diye konuştu.



''Kültür ve Turizm Bakanlığının bu dönemde projelere daha fazla sahip çıkması gerektiğini'' dile getiren Yılmaz, ''Çok büyük bütçeler değil bunlar. Hiçbir firmanın ya da bakanlığın bütçesini sarsan rakamlar değil. O rakam bile olmadan, daha da küçülterek yapabiliriz. Bakanlığın kriz dönemlerinde, bizimki gibi ücretsiz kültür hizmetlerine, gönüllü organizasyonlara, festivallere sahip çıkması, destek çıkması gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.



Yılmaz, sponsor bulma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivale katılacak filmlerin ''Serbest Kürsü'' başlığı altında ağırlanacağını bildirdi.

Dünyanın en iyi dağ ve doğa temalı filmlerinin izleyicilerle buluşturan 3. Dağ Filmleri Festivalinde, yerli ve yabancı 50'nin üzerinde film ve belgesel izleyici ile buluşmuştu. Festival, İstanbul'un ardından Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da da ''Gezici Festival'' olarak düzenlenmişti.

