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Spor

Dağ etabının galibi Dessel

Bu yıl 95’incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nda Cuneo ile Jausiers arasında koşulan 157 kilometrelik dağ etabını Cyril Dessel kazandı...

23 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Bu yıl 95’incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nda mücadele Alpler’de devam ediyor. Tur’un dün Cuneo ile Jausiers arasında koşulan 157 kilometrelik dağ etabını AG2R’in Fransız üyesi Cyril Dessel kazanırken, genel klasman lideri Franck Schleck sarı mayosunu korudu. İki kategori dışı tırmanış kapısı barındıran bu zorlu etabı 4.31.27’lik derecesiyle tamamlayan Dessel, Tur kariyerindeki ilk etap zaferine ulaştı. CSC’nin Lüksemburg’lu bisikletçisi Schleck ise genel klasmanda en yakın takipçisi Bernhard Kohl’ün (Gerolsteiner) 7, Tur favorilerinden Cadel Evans’ın (Silence-Lotto) ise 8 saniye önünde liderliğini sürdürdü.


Fransa Bisiklet Turu bugün Embrun ile L’Alpe d’Huez arasında koşulacak 210.5 kilometrelik dağ etabıyla sürecek. Bir tane üçüncü kategoriden, (biri finiş çizgisinde sonlanmak üzere) üç tane de kategori dışı tırmanış barındıran bu 17. etap Fransa Bisiklet Turu’nun en zor etabı olarak kabul ediliyor.

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