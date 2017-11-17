DAF Glokal, CF ve XF ile İkitelli'de

İSTANBUL,(DHA) Suzuki ve Piaggio Vespa ile otomotiv, motosiklet ve deniz motorları sektörüne hızlı bir giriş yapan Doğan Holding, ağır vasıta pazarında da Glokal ile büyümesine hızla devam ediyor.

Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.Yönetim Kurulu Murahhas Aza ve Genel Müdürü Ümit Karaarslan son iki yıldır özellikle lojistik sektöründe yaşanmakta olan daralmaya rağmen 2018’de projelerin artmasıyla beraber Türkiye’de ağır ticari araç pazarının da gelişmesine paralel olarak Glokal A.Ş.’nin de büyümesini arttıracağını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekim 2016’da resmi olarak faaliyete geçtik.Biz ilk önce Anadolu yakasında Orhanlı-Tuzla mevkiinde yaklaşık 1 bin 800 m2 alanda satış ve servis hizmetine başladık. Ayrıca Glokal A.Ş. olarak Koşuyolu’nda bulunan merkezimizde de satış hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda DAF marka çekici ve kamyon modelleri için 3 bin 300 m2 alanda hizmete başlıyoruz. Diğer illerde de, başta Güney Anadolu olmak üzere gelişimimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 2018’e kadar yüzde 6 olmasını hedeflediğimiz Pazar payımızı, 2019 yılında yüzde 10 seviyelerine çıkartmayı hedefliyoruz.İyi eğitimli personel ve kaliteli çözümler kadar iyi, güçlü ve kaliteli bir ürün de mutlak başarı için şart”, diyen Karaarslan sözlerini “DAF ailesinin yeni üyeleri CF ve XF bünyesinde barındırdığı teknoloji ve inovasyonlarla daha fazla verimlilik ve daha fazla sürüş konforu sunuyor. Yüzde 7’ye varan yakıt ekonomisi küçümsenemeyecek kadar önemli bir değer. Sadece sunmuş olduğu yakıt ekonomisiyle araç sahibinin yüzünü güldürmekle kalmayan yeni CF ve XF aynı zamanda sunmuş olduğu konfor seviyesiyle şoförün de yüzünü güldürüyor.” şeklinde sürdürdü.

Yeni DAF CF ve XF’in verimliliğini de değerlendiren Ümit Karaarslan: “Yeni CF ve XF yüksek verimlilik seviyesiyle işletmenin yıllık karlılığını arttırıyor. Yüzde 7’ye varan yakıt ekonomisi kamyon başına yılda 3.000 Euro, 100 kg ek yük yılda kamyon başına 600 Euro ve 200.000 km servis aralığı ise yine yılda 250 Euro olmak üzere kar anlamına geliyor.” dedi.

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