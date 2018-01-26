DAEŞ davasında 1 tahliye

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) DEAŞ\'ın talimatı doğrultusunda TBMM, Ak Parti İl Başkanlığı ve Zeynebiye Camii\'nde keşif yaptıkları, Sultanbeyli\'deki sözde okullarda çocuklara \"TC\'yi, mahkemelerini, askerliği ve Atatürk\'ü ret\" dersleri verdikleri iddiasıyla \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'ü tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan bir sanık tahliye oldu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya 3 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkemeye ulaşan belgelerin okunmasının ardından sanık avukatları tahliye talebinde bulundu.

TUTUKLU SANIĞIN CANLI BOMBAYLA İRTİBATI BULUNDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Karataş ve Selim Sürmeli\'nin mevcut delil durumu, dijital kayıtlar, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ile sanık Ali Karataş\'ın dosya kapsamında Ribat eğitim kurumunda yönetici olması diğer sanık Selim Sürmeli\'nin halen yargılaması süren canlı bomba Halil Doğan ile irtibatının olması ve beraber fotoğraf kaydının bulunmasının dikkate alınarak tutukluluk halilerinin devamına karar verdi.

BİR SANIK TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Orhan Küçük\'ün ise tahliyesine karar verdi. Tahliye gerekçesinde, dosya kapsamında toplanan delillerden anlaşıldığı kadarıyla sanık hakkında tüm dellillerin toplanmış olduğu, tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında yargılama sürecinde tutuklama ile güdülen amacın adli kontrol hükümleriyle ulaşılabilecek olduğundan sanığın tahliyesine...\" denildi. Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı getirildi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede 6 sanık hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, tüm şüpheliler hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

ÖRGÜTÜN SULTANBEYLİ\'DEKİ KURUMLARI

İddianamede, şüphelilerin İstanbul Sultanbeyli\'de \'Ribat eğitim kurumu\" ve \'sübyan okulu\' adı altında kurulan sözde okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği belirtiliyor.

İddianamede DEAŞ militanlarının bu çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetme dersleri verdiğinin altı çiziliyor. Dosyada söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların fotoğrafları da yer alıyor.

TBMM, AK PARTİ VE CAMİDE KEŞİF YAPTILAR

DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik hazırlanan iddianamede şüpheli Selim Sürmeli\'nin, DEAŞ\'ın talimatı doğrultusunda 12 Ekim 2016 tarihinde, Ankara\'da TBMM\'de ve Ak Parti İl Başkanlığı civarında, İstanbul\'da da Caferilerin kullandığı Zeynebiye Cami çevresinde keşif amaçlı dolaştığı tespitine yer verildi. Alınan istihbarat sonucu teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin dikkat çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını kısalttığı anlatıldı.