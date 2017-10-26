Dadaş okçular

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da çeşitli mesleklere mensup kişilerin bir araya gelerek, kurduğu Dadaşlar Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü, birçok zorluğa rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Asker emeklisi olan Kulüp Başkanı Hakan Tuluk, “Amacımız, Türkler’in savaş üstünlüğünü elde etmesini sağlayan at üzerinden etkili ve isabetli atış özelliklerini, kültürel amaçlı devam ettirmek ve genç arkadaşlarımıza aktarmak. Güzel işler, yapıyoruz. Bu güzellikler, heyecanımızı kamçılıyor\" dedi.

Dadaşlar Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü’nü kurma kararını nasıl aldıklarını anlatan emekli albay Tuluk, bankacısından avukatına, mimarından akademisyenine ve esnafına kadar çeşitli meslek gruplarından kişilerle yola çıktıklarını ve bir dernek çatısı altında bireysel çalışmalarını sürdürmeye karar verdiklerini söyledi. Tuluk, örgütlenme faaliyetleri sayesinde giderek, büyüdüklerini ve atların sayısını da artırmaya başladıklarını kaydetti. Amaçlarının, bir araya gelerek, güç birliği oluşturmanın yanında Türkler’e savaşlarda bariz üstünlük sağlatan, at üzerinden etkili ve isabetli atış özelliğini kültürel amaçla devam ettirmek olduğunu belirten Başkan Tuluk, şunları söyledi:

\"Öncelikle bu sporu yaparak, gençlerin de tanımasını sağlamak. Erzurum’da bu spora heveslenen gençlere, sporun doğrusunu ve etik güzelliklerini öğretmek istiyoruz. Kulüp üyelerimiz, çeşitli mesleklere mensup insanlardan oluşuyor. Aramızda bankacı, peyzaj mimarı, avukat, akademisyen, benim gibi emekli asker olmak üzere değişik meslek dallarından arkadaşlarımız var. Atlı Okçuluk Kulübü olarak yeni tescil edildik. Arkadaşlarımızın işleri nedeniyle çalışmalarımızı hafta sonları yapıyoruz. Geçmişte atlı okçuluk nasıl yapılmış, hangi özelliklere dikkat edilmiş; kuralı neyse onlara dikkat ediyoruz. Yakın gelecekte Erzurum’u çeşitli etkinlik ve yarışmalarda temsil eder düzeye geleceğimize inanıyorum.\"

Atlarını barındıracak ahırları olmayan ve çalışma yapacak saha bulma konusunda da ciddi sıkıntı yaşayan geleneksel okçular, zaman içinde yerel yönetimlerden destek göreceklerine inandıklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI