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Spor

Daçka yenildi, Fenerbahçe play-off'u garantiledi

Maçın en skorer ismi Darüşşafa Doğuş'tan 26 sayıyla Scottie Wilbekin oldu

23 Mart 2017 11:52

THY Avrupa Ligi 27. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 95-85 yenildi. Darüşşafaka Doğuş ligde 14. mağlubiyetini yaşarken, CSKA Moskova 20. galibiyetini aldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafa Doğuş'tan 26 sayıyla Scottie Wilbekin olurken, CSKA Moskova adına Milos Teodosic 20 sayı üretti. Darüşşafaka Doğuş'un yenilmesiyle, Fenerbahçe, Baskonia ve Panathinaikos Superfoods play-offa kalmayı garantiledi.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya) 

CSKA Moskova: Teodosic 20, De Colo 17, Antonov, Kurbanov 2, Hines 17, Fridzon 7, Higgins 6, Kyryapa 8, Augustine 8, Jackson 2, Freeland, Vorontsevich 8 

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 10, Wilbekin 26, Clyburn 13, Harangody 4, Zizic, Birkan Batuk 3, Moerman 9, Anderson 10, Bertans, Furkan Aldemir 10 

1. Periyot: 24-19 

Devre: 47-35 

3. Periyot: 68-62

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