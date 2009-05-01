Türkiye’de 2 yıl gibi kısa bir zamanda 11.000’in üzerinde satış gerçekleştiren Dacia Logan MCV yenilendi.



otomobilgazetesi.com’un haberine göre, Dacia'nın yeni görsel kimliğini benimseyen dış hatları ve zenginleştirilmiş Lauréate versiyonu ile, Yeni Dacia Logan MCV, cömert ve güvenilir Dacia markasının yenilenme sürecine damgasını vuran ürünlerden biri. 2008 yılında ilk defa lanse edilen Sandero ile Logan Van ve yenilenen yüzüyle Logan sedan’dan sonra markanın en önemli silahlarından biri olan Logan MCV’nin de yenilenmesiyle marka tüketicilerin beğenisine yepyeni araçlarla çıkıyor.



Yeni Dacia Logan MCV, rakipsiz bir fiyat/iç mekân genişliği oranı, çok iyi düzeyde modülerlik ve çok yönlü kullanım özelliği ile aynı zamanda genel kabul gören güvenilirliği ile bugüne kadar başarılı olmasını sağlayan tüm avantajlarını yenilenen yüzünde de koruyor.



Yeni Dacia Logan MCV, tabii ki 3 yıl veya 100,000 km garanti avantajını da sunmaya devam ediyor. Yeni Dacia Logan MCV, Dacia’nın Romanya’daki ISO 14001 belgeli Piteşti fabrikasında üretiliyor. Yeni Dacia Logan MCV hem işinde hem de kişisel kullanım hedefleyenler için 5 kişilik, kalabalık aileler için ise 7 kişilik versiyonlar sunuyor.

