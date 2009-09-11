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Kültür-Sanat

Dabbe 2 geliyor!

Hasan Karacadağ'ın yönettiği Dabbe 2, 25 Aralık 2009'da Özen Film Dağııtımıyla J Plan tarafından vizyona çıkarılıyor.

11 Eylül 2009 03:00

Hasan Karacadağ’ın yönettiği ve Sefa Zengin, İncinur Daşdemir ile Deniz Olgaç’ın oynadığı dabbe 2 (Dabbe 2), 25 Aralık 2009’da Özen Film dağıtımıyla J Plan tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kıyametin internetten yayılan bir virüsle başlayacağını anlatan d@bbe ve gerçek bir öyküden uyarlanan Semum filmleriyle tanınan Hasan Karacadağ son filmi d@bbe 2’nin çekimlerini tamamladı. “Türk Korku Filmi” konseptini dünya sinemasına kazandırmak amacıyla konu olarak filmlerinde sadece kültürel öğelerden yola çıkan Hasan Karacadağ, d@bbe 2’de de yerel unsurlar içeren yepyeni bir korku filmine imza attı

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