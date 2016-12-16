Da Vinci'nin yeni ortaya çıkan tablosuna 15 milyon euro değer biçildi

Dünyaca ünlü Rönesans dönemi ressamı Leonardo Da Vinci’nin kayıp bir eseri keşfedildi. Milan’da 1482-1485 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen esere, 15 milyon euro değer biçildi.

Aziz Sebastian’ı tasvir eden çizim, Fransa’da emekli bir doktorun babasından miras kalan resim koleksiyonunu Paris’te bir müzayede evine getirmesiyle açığa çıktı.

New York Times’ın haberine göre, orta Fransa’da küçük bir şehirde yaşadığı açıklanmakla yetinilen talihli, altın kaplı tahta çerçeveli, 19 x 13 santimetre boyutlarındaki eserin kıymetinin farkında değildi.

Üzerinde eskiz çalışması yapıldığı görülen eserde, Aziz Sebastian’ın Michelange Dağı’nda, ağaca elleri arkadan bağlı bir tasviri yer alıyor.

Üç ayrı uzmandan görüş alındı

Evrensel’de yer alan habere göre, Metropolitan Sanat Müzesi’nde sanat küratörü olan Thaddée Prate, ismi açıklanmayan koleksiyon sahibinin getirdiği eserler arasında orijinal bir Da Vinci olduğunu görünce önce gözlerine inanamadı.

55 yaşındaki Prate, ikinci bir görüş almak maksadıyla konuda uzman isimlerden birine, bağımsız aracı Patrick de Bayser’e danıştı. Çizimi inceleyen De Bayser, sol elle yapıldığından emin oldu ve sayfanın arkasında iki bilimsel araştırma eskizi keşfetti.

Bu diyagramların mum ışığına dair çalışmalar olduğu ve Da Vinci’nin kendine has üslubuyla sol elle İtalyanca ve tersten yazıldığı tespit edildi.

‘Adeta onu çalışırken seyretmek gibi’

Prate ve de Bayser, üçüncü bir uzmana danışmaya karar verdi. New York’ta Da Vinci’nin en geniş çaplı sergisini organize eden Carmen Bambach’a ulaştılar.

Çizimi görünce ‘gözlerinin yerinden fırladığını’ söyleyen Bambach, eserin geçmişini 20. yüzyıldan geriye izleyemediklerini fakat buna rağmen tüm kuşkuların bir kenara bırakılması gerektiğini, bunun yüzde yüz Da Vinci eseri olduğunu açıkladı.

Eserin Hamburg’daki benzerine kıyasla gölgeli çizildiğini ve arka planda dağ olduğunu belirten Bambach, ‘Ressamın çizim esnasındaki düşüncelerini eskizde görebiliyorsunuz. Adeta onu çalışırken seyretmek gibi” diye ekledi.

‘Eserin kamulaştırılma hakkı var’

Dr. Bambach, eserin 1482-1485 arası Milan’da, şimdi Louvre’da boy gösteren ‘Kayaların Bakiresi’ ile aynı dönemde yapıldığını tahmin ediyor. Fransa kanunlarına göre devletin bu eseri ulusal hazine ilan edip kamulaştırma hakkı var. Bu durumda eser sahibine 30 ay içinde makul bir fiyatla ödeme yapmaları gerekiyor.