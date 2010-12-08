Da Vinci'nin şifreli el yazması bulundu

T24 - Fransa'nın Nantes kentindeki bir kütüphanede Rönesans'ın en önemli sanatçı ve bilim adamlarından Leonardo Da Vinci'ye ait şifreli bir el yazması bulundu.













Henüz şifreleri çözülmediği için metinde ne yazdığı bilinmiyor. Ancak metnin Leonardo Da Vinci'nin alamet-i farikası olan şekilde, sağdan sola yazıldığı öğrenildi.



Solak olan Leonardo, çocukluğundan itibaren böyle alıştığı için soldan sağa değil sağdan sola doğru yazıyordu ve yazdıkları ancak bir ayna yardımıyla okunabiliyordu. El yazması, zengin bir koleksiyoncu olan Pierre-Antoine Labouchere tarafından kütüphaneye 1872'de bağışlanan eserler arasında bulundu.



Ortaya çıkartılması, Leonardo'nun bir biyografisinde bu metinden bahsedildiğini fark edip izini süren bir gazeteci sayesinde oldu. Kütüphane müdürü Agnes Marcetteau, metnin 15'inci yüzyılda kullanılan İtalyanca'nın yanı sıra başka dilleri de içeriyor olabileceğini söyledi.



Pierre-Antoine Labouchere'in bağışladığı eserler arasında 2008 yılında da Wolfgang Amadeus Mozart'a ait bir müzik parçası bulunmuştu.





