Da Vinci'nin rüyası gerçek oldu

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Toronto Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Leonardo da Vinci'nin eskizlerinden esinlenilen "Snowbird" isimli motorsuz "ornitopter"in ilk uçuşunu geçen ay Toronto yakınlarındaki Tottenham'da yaptığı belirtildi. Açıklamada, mühendislik bölümü doktora öğrencisi, pilot ve projenin sorumlusu Todd Reichert'ın, aracı, pedallarını çevirerek 19,3 saniye boyunca saatte ortalama 25,6 km hızla 145 metre uçurmayı başardığı kaydedildi.Reichert'ın kameralarla da ölümsüzleştirilen ve Uluslararası Havacılık Federasyonu yetkililerince de izlenen ilk uçuşu, federasyonun ilk toplantısında resmi kayda geçirilecek. Wright kardeşlerin motorlu uçağı 1903'teki ilk tarihi uçuşunda havada sadece 12 saniye kalmış ve 37 metre ilerleyebilmişti. Karbon lifleri ve balsa ağacından yaptığı uçağın ağırlığının yalnızca 43 kilo olduğunu belirten Reichert, ornitopterin kanatlarının ise 32 metre ve bir Boeing 737'ninkilerin uzunluğunda olduğunu kaydetti.İnsanlığın eski bir düşünü yerine getirdiğini, tarih boyunca birçok insanın kendi kanatlarıyla kuş gibi uçmayı hayal ettiğini ve binlercesinin bunu denediğini söyleyen Kanadalı öğrenci, kalkışta bir traktörle çekilen ornitopter havaya yükseldikten sonra uçuşu sağlamak için kanatlarını 15 kez çırptı. Reichert, ilk uçuşta başarılı olma şansını arttırmak için yaz boyunca rejim yaparak 8 kilo verdi.Gossamer Condor'un 1977'de kas gücüyle uçan ilk aracı 7 dakikadan fazla süreyle 1,6 km boyunca uçurmasına rağmen, daha önce insan gücüyle kanatlarını çırparak uçan bir araç yapılmamıştı.Projeye, Toronto Üniversitesi'nden 30 öğrencinin yanı sıra Fransa'nın Poitiers ve Hollanda'nın Delft üniversitelerinden de katkı yapıldı.