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Kültür-Sanat

Da Vinci’nin otoportresi

İtalyan gazeteci Piero Angela tarafından keşfedilen 500 yıllık resim yıpranmış durumda ve üzerinde bir takım yazılar yer alıyor.

03 Mart 2009 02:00

İtalyan gazeteci Piero Angela tarafından keşfedilen 500 yıllık resim yıpranmış durumda ve üzerinde bir takım yazılar yer alıyor. Sonradan eklenen bu yazılar da resmin yıpranmasına neden olmuş.

Konunun uzmanları tarafından aylardır yapılan çalışmalar çizimin büyük bir olasılıkla Leonardo Da Vinci’yi betimlediği sonucunu ortaya çıkardı. Çalışmaların sonuçları ayrıntılı bir şekilde İtalya’nın RAI televizyonunda açıklanacak.

Çizimde, uzun saçlı ve sakallı bir adam görünüyor. Gazeteci Piero Angela’nın yaptığı açıklamaya göre, uzmanların araştırmaları, estetik cerrahlar ve polislerle yapılan konuşmalar doğrultusunda çizimin Leonardo Da Vinci ile büyük benzerlikler taşıdığı ortaya çıktı.

Da Vinci üzerine yapılan araştırmalarda dünya çapında bir otorite olarak görülen Carlo Pedretti, portede yer alan adamın Da Vinci olduğuna son derece emin. Pedretti, portenin Leonardo DaVinci’nin kendisine ait olduğu doğrulanırsa bu keşfin, ressamın eserleri ve düşünceleri adına büyük önem taşıyacağını dile getiriyor.

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