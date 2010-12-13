Da Vinci’nin gerçek şifresi

T24 - Yapılan bir araştırma Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa’nın göz bebeklerine semboller gizlediğini ortaya çıkardı.





Sanat tarihinin en ünlü ve gizemli ismi Leonardo Da Vinci ve kendisi kadar ünlü eseri Mona Lisa bugüne kadar pek çok araştırmaya, komplo teorisine ve kitaba konu oldu. Ancak teorileri destekleyecek elle tutulur delilere ulaşılamadı.



Yapılan son araştırma ise bu durumu değiştirebilir. İtalya Kültürel Miras Komitesi Başkanı Silvano Vinceti, Mona Lisa’nın göz bebeklerinde gizlenmiş çeşitli harf ve rakamlar keşfetti.





Normal gözle bakıldığında farkedilemeyen işaretler, özel bir büyütme tekniği ile ortaya çıkarıldı.



Yeni keşfe göre Mona Lisa’nın sağ göz bebeğinde ‘L’ ve ‘V’ harfleri gizlenmiş. Uzmanlar bunun Leonardo Da Vinci’nin baş harfleri olabileceğini belirtiyor ancak ressamın neden böyle bir imza atma gereksinimi duyduğu sorusuna tatmin edici bir yanıt verilebilmiş değil.



Mona Lisa’nın sol gözünde de ‘CE’ ya da ‘B’ harflarinin gizlenmiş olduğu ortaya çıkarıldı. Ancak beş yüz yıldan fazla bir süre önce yapılan tabloda zamanla oluşan yıpranma nedeniyle bu harfler net okunamıyor.



Tabloda gizlenen bir başka sembol de arka tarafta yer alan köprünün kemeri üzerinde yer alıyor. Kemer üzerinde ‘72’ ya da ‘L2’ yazıyor. Ancak bu harf ya da rakamların ne anlama geldiği konusunda elle tutulur bir bilgiye henüz ulaşılmış değil.



Uzmanlar sadece bu sembollerin rastlantı ile konmadığı, Da Vinci tarafından bilinçli olarak konduğunda hem fikir. Ürettiği pek çok yapıtta sembol ve şifreler kullanan ve ezoterik olduğu bilinen Da Vinci’nin şifrelerinin yakında çözüleceği umut ediliyor.



Mezarı açılmak isteniyor



Kendisi de bir Da Vinci uzmanı olan Silvano Vinceti, sanatçının Mona Lisa’ya diğer tablolarından çok daha fazla önem verdiğini ve hayatının son döneminde onu yanından ayırmadığını vurguluyor.



Vinceti, Leonardo Da Vinci’nin mezarını açmak için izin almaya çalışan bir grubun üyesi. Kafatası incelemesiyle Da Vinci’nin yüzünün bire bir görüntüsünü elde etmeye çalışan grup, Mona Lisa’nın sanatçının bir oto portresi olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.







