Da Vinci’nin çizimlerini, İtalya’ya Çinliler getirmiş

Leonardo da Vinci’nin tasarladığı makine çizimlerini, 1430’da Çinli gemicilerin İtalya’ya getirdiği iddia edildi.



İngiliz amatör tarihçi ve emekli denizaltı subayı Gavin Menziez, dünyada çok satmaya başlayan kitabında, Çinlilerin dev yelkenli filolarıyla Kristof Kolomb’dan 70 yıl önce Amerika kıtasını keşfettiğini ve eski Çin mühendislik kayıtlarını toplayan ansiklopediyi İtalya’nın Venedik limanına getirdiğini yazıyor. Çinlilerin, 1430’da Venedik’e geldikten sonra büyükelçileri aracılığıyla Papa 4. Eugenius’a planları verdikleri öne sürülüyor.



“1434: The Year A Magnificent Chinese Fleet Sailed To Italy and Ignited The Renaissance” (1434: Muhteşem Çin Filosunun İtalya’ya Seyahati ve Rönesans’ı Ateşlemesi) adlı kitap hakkında konuşan bazı tarihçiler, “Bu zorlu çalışma ilginç” derken, “Bilimkurgu kategorisine alınır” diyen de oldu.



Bu konu üzerinde “1421” isimli kitabında Çinlilerin Amerika kıtasına ilk giden yabancılar olduğunu yazan 70 yaşındaki Menzies’in son kitabı geçen ay ABD’den sonra temmuzda İngiltere’de yayımlandı.



Kitapta, Çinlilerin gemilerinin 160 metre uzunluk gibi, o devre göre pek kolay akıl almaz karina heybetine sahip olduğu belirtiliyor. Dev filonun, Çin İmparatorluğunun o dönem iktidarı kaybetmesi üzerine limanında çürüdüğü yazılıyor.



Oxford Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Martin Kemp, “Tarih biliminde temel yöntem bakımından Menzies’in kitabı, iddiaların araştırılarak kanıtlanması bakımından çok ilginç. Defalarca incelenerek, Leonardo’nun Çin mühendisliğini hakikaten bilip bilmediğine bakılmalı. O devrin ticaret yolları ve bilhassa İpek Yolu bakımından da Menzies’in kitabı önemli” diye konuştu.



Floransa’nın Vinci köyünde doğan Leonardo, 1480’lerde dünyanın bilinen ilk helikopter tasarısısını dahi çizdi. O, bugününküne çok benzeyen ilk bisikleti de çizmişti. Tıp biliminde anatomi, yakın kadavra incelemeleri olan Leonardo, İstanbul-Haliç üzerine köprü projesi dahi hazırlamıştı.



“Leonardo’ya ölümsüz mühendislik bilgileri hediye ettiği ileri sürülen” Çin filosunun, 8 Mart 1421’de dünya denizlerine açıldığı iddia ediliyor.