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Dünya

Da Vinci'nin 450 milyon dolara satılan tablosu Louvre Abu Dhabi'ye gidiyor

Da Vinci'nin 450 milyon dolara satılan tablosu Louvre Abu Dhabi'ye gidiyor Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) -- Çarşamba günü yapılan açıklamada, Leonardo Da Vinci'nin 450 milyon dolarlık rekor fiyata satılan "Salvator Mundi" isimli İsa tablosunun

07 Aralık 2017 13:43

Da Vinci\'nin 450 milyon dolara satılan tablosu Louvre Abu Dhabi\'ye gidiyor
Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) -- Çarşamba günü yapılan açıklamada, Leonardo Da Vinci\'nin 450 milyon dolarlık rekor fiyata satılan \"Salvator Mundi\" isimli İsa tablosunun, Abu Dhabi’de açılan Louvre müzesine gittiği duyuruldu. 
Olay, geçen ay Suudi bir prensin tabloyu satın almasının ardından gerçekleşti. 
Fransa dışında Louvre adını taşıyan ilk müze olan Louvre Abu Dhabi, \"Arap dünyasındaki ilk evrensel müze\" olarak nitelendiriliyor ve petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri’nin küresel hırslarının bir temsilcisi olarak görülüyor.
Müze, geçtiğimiz gün twitter hesabından İngilizce, Fransızca ve Arapça “Da Vinci\'nin Salvator Mundi, #LouvreAbuDhabi\'ye geliyor \" yazdı. Atılan tweet’de 500 yıllık eserin resmi gösterildi ancak sahibi belirtilmedi.
Müzayede evi Christie\'s de, New York\'ta 450.3 milyon dolara satın alınan ve sanat dünyasını şaşkına çeviren tablonun alıcısını açıklamayı kararlılıkla reddetti.
Christie’s, Louvre Abu Dhabi\'ye tweetlediği cevapta \"Tebrikler,\" yazdı.
New York Times, elde ettiği bilgilere göre, Çarşamba günü alıcıyı Suudi Arabistan Prensi Bader bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan el-Saud olarak belirledi. Ancak Prens’in ülkesinde İsa’nın ya da İslam dışındaki herhangi başka dinin resmi ibadeti yasak.
Times, Prens Bader’in önemli bir sanat koleksiyoncusu geçmişinin olmadığını ama Suudi Arabistan\'ın güçlü Veliaht Prensi Muhammed bin Salman\'ın bir arkadaşı ve ortağı olduğunu açıkladı.
Fransız dergi Journal du Dimanche, birkaç müzenin aralarında bulunduğu mali bir düzenlemenin parçası olarak tablonun satın alımında iki yatırım firmasının adının olduğunu bildirdi. Gazete şöyle dedi: “tablo büyük ölçüde Ortadoğu ve Asya\'daki müzelere ödünç verilecek veya yeniden satılacak”.
Satış, 179.4 milyon dolarla yine New York’ta satılan Pablo Picasso\'nun \"Cezayir Kadınları\" adlı tablosunun rekorunu ikiye katlamış oldu.

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