T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Da Vinci şifresi'nin devamı eylülde

Dan Brown'ın "Da Vinci Şifresi" adlı, bütün dünyada çok satılan kitabının devamı niteliğindeki "The Lost Symbol" (Kayıp Simge) sonbaharda yayımlanacak.

21 Nisan 2009 03:00

Dan Brown'ın "Da Vinci Şifresi" adlı, bütün dünyada çok satılan kitabının devamı niteliğindeki "The Lost Symbol" (Kayıp Simge) sonbaharda yayımlanacak.

Random House yayınevinin internet sitesinde yer alan açıklamada, kitabın ilk etapta 5 milyon adet basılacağı ve eylül ayında öncelikle ABD, Kanada ve İngiltere'de satışa sunulacağı belirtildi.

Kitapta, Da Vinci Şifresi'nin baş kahramanlarından Robert Langdon'un 12 saat içinde yaşadıkları anlatılıyor.

Yayımlandığı 2003 yılından bu yana 70 milyon adet satılan "Da Vinci Şifresi" Katolik Kilisesi hakkındaki tartışmalı iddiaları yüzünden Vatikan'ın ve Katoliklerin tepkisini çekmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24