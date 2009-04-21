Da Vinci şifresi'nin devamı eylülde

Dan Brown'ın "Da Vinci Şifresi" adlı, bütün dünyada çok satılan kitabının devamı niteliğindeki "The Lost Symbol" (Kayıp Simge) sonbaharda yayımlanacak.



Random House yayınevinin internet sitesinde yer alan açıklamada, kitabın ilk etapta 5 milyon adet basılacağı ve eylül ayında öncelikle ABD, Kanada ve İngiltere'de satışa sunulacağı belirtildi.



Kitapta, Da Vinci Şifresi'nin baş kahramanlarından Robert Langdon'un 12 saat içinde yaşadıkları anlatılıyor.



Yayımlandığı 2003 yılından bu yana 70 milyon adet satılan "Da Vinci Şifresi" Katolik Kilisesi hakkındaki tartışmalı iddiaları yüzünden Vatikan'ın ve Katoliklerin tepkisini çekmişti.

