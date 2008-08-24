“Da Vinci” robotuyla böbrek ameliyatı

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nde, "Da Vinci" olarak adlandırılan robotla, Türkiye'de ilk defa, böbrekteki kanserli tümör alındı.



Robotik Cerrahi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Ali Rıza Kural, hastanede düzenlediği basın toplantısında, açık ameliyat devrinin yavaş yavaş kapandığını söyledi.



Kural, hem hastalara, hem de hekimlere büyük kolaylık sağlayan "Da Vinci" robotunun, dünyada böbrek kanserinde kullanılmasının 4 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.



Hastaneye böbrek taşı şikayetiyle gelen bir hastanın çekilen filminde, 2 santimetre çapında kanserli bir tümör tespit ettiklerini ifade eden Kural, tümörü, insan elinin giremeyeceği bölgelere ulaşarak "Da Vinci" robotunun parmakları sayesinde, böbrek dokusuna zarar vermeden 2 saatlik bir ameliyatla temizlediklerini ifade etti.



Ali Rıza Kural, robotun konsol şeklinde bir platform olduğunu, hastanın sorunlu bölgesine giren enstrümanları tutan unsurların bulunduğunu anlatarak, hastanın vücuduna giren enstrümanların görüntülerinin 3 boyutlu takip edildiğini, görüntülerin çözünürlüğünün yüksek olduğunu belirtti.



Robotun, tamamen doktorun ve asistanların kontrolünde olduğunu kaydeden Kural, "Da Vinci" robotuyla Türkiye'de ilk defa, böbrekteki kanser tümörünün ameliyatının hastanelerinde gerçekleştiğini söyledi.



Türkiye'de üç tane robot var



Robot sayısının dünya genelinde 1000 adet olduğunu bildiren Kural, 600'ünün Amerika'da, 150'sinin de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de ise biri hastanelerinde olmak üzere 3 robot bulunduğunu belirten Kural, robotun maliyetinin yüksekliğine karşın, getirdiği birçok avantaj olduğunu anlattı.



Prof. Dr. Ali Rıza Kural, robotun kullanılmasının hasta açısından, "hastada daha az kesik, daha az kan akması, küçük yara izi, yatış süresinin az olması, normal hayatına kısa sürede dönüş gibi avantajlarının bulunduğunu" dile getirerek, ayrıca doktor açısından da hastadan doktora geçen kan hastalıklarının engellenmesi noktasında yararlı olduğunu söyledi.



Amerika'da prostat hastalarının yüzde 63'ünün robotla ameliyat edildiğini anlatan Kural, hastane olarak 130 prostat hastasını robotla ameliyat ettiklerini bildirdi.



Kural, robotun 5 yıllık bir bakım anlaşmasıyla yaklaşık 2 milyon avro değerinde olduğunu söyledi.



Ameliyat edilen hasta



"Da Vinci" robotuyla böbreğindeki tümör alınan 38 yaşındaki Levent Özcan da kendisini çok iyi hissettiğini ve yaklaşık 10 gün sonra işine başlayabileceğini söyledi.



Böbrek taşı şikayetiyle 1,5 ay önce hastaneye geldiğini ancak böbreğinde tümör tespit edildiğini ifade eden Özcan, robotla yapılacak ameliyatın büyük avantajlar sağladığını öğrenmesi üzerine bu yöntemi seçtiğini anlattı.



(AA)

