T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Da Vinci parmak izinden yakalandı!

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin yeni bir tablosu, ressamın parmak izi sayesinde ortaya çıktı.

13 Ekim 2009 03:00

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin yeni bir tablosu, ressamın parmak izi sayesinde ortaya çıktı.

'Rönesans Giysileri İçindeki Genç Kızın Profili' adı verilen tablo, 1998'de Christie's müzayede salonunca '19. yüzyıl başı Alman okulundan' şeklinde sunulmuştu. Resim, yakın bir zaman önce 19 bin dolardan alıcı bulmuştu.

Ancak resmi 2007'de satın alan Kanada doğumlu Peter Silverman, resim üzerindeki şüphelerinin üzerine giderek, resmi uzmanlara kontrol ettirmeye karar verdi.

Paris'teki bir laboratuvardaki incelemede, resmin sol üst köşesinde bulunan bir parmak izinin, Da Vinci'nin kariyerinin başlangıcında henüz asistanları yokken yaptığı St. Jerome adlı eserindeki parmak iziyle "hayli benzer" olduğunu gösterdi.

Kızıl ötesi ışınlarıyla yapılan analizler de, bu resimle Da Vinci'nin "Windsor Şatosunda Bir Kadının Profilden Portesi" çalışması arasında önemli "stilistik" paralellikler bulunduğunu ortaya koydu.

Ayrıca portrenin, Da Vinci gibi solak bir ressam tarafından yapıldığı belirlendi.

Portrenin gelecek sene İsveç'te sergilenmesi planlanıyor. Da Vinci'ye ait olduğunun kesinkes kanıtlanması halinde, portrenin on milyonlarca dolara satılabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24