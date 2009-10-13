Da Vinci parmak izinden yakalandı!

'Rönesans Giysileri İçindeki Genç Kızın Profili' adı verilen tablo, 1998'de Christie's müzayede salonunca '19. yüzyıl başı Alman okulundan' şeklinde sunulmuştu. Resim, yakın bir zaman önce 19 bin dolardan alıcı bulmuştu.Ancak resmi 2007'de satın alan Kanada doğumlu Peter Silverman, resim üzerindeki şüphelerinin üzerine giderek, resmi uzmanlara kontrol ettirmeye karar verdi.Paris'teki bir laboratuvardaki incelemede, resmin sol üst köşesinde bulunan bir parmak izinin, Da Vinci'nin kariyerinin başlangıcında henüz asistanları yokken yaptığı St. Jerome adlı eserindeki parmak iziyle "hayli benzer" olduğunu gösterdi.Kızıl ötesi ışınlarıyla yapılan analizler de, bu resimle Da Vinci'nin "Windsor Şatosunda Bir Kadının Profilden Portesi" çalışması arasında önemli "stilistik" paralellikler bulunduğunu ortaya koydu.Ayrıca portrenin, Da Vinci gibi solak bir ressam tarafından yapıldığı belirlendi.Portrenin gelecek sene İsveç'te sergilenmesi planlanıyor. Da Vinci'ye ait olduğunun kesinkes kanıtlanması halinde, portrenin on milyonlarca dolara satılabileceği belirtiliyor.