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Sağlık

Da vinci ile ilk mide kanseri ameliyatı yapıldı

Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu, ameliyat robotu ''Da Vinci'' ile ilk kez mide kanseri ameliyatı yapıldığını bildirdi.

15 Kasım 2010 02:00

T24 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hamzaoğlu, ameliyat robotu ''Da Vinci'' ile ilk kez mide kanseri ameliyatı yapıldığını bildirdi.
 
Prof. Dr. Hamzaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Fatma Yıldız adındaki 50 yaşındaki hastanın, hazımsızlık ve kilo kaybı şikâyetleri ile hastaneye başvurduğunu, yapılan tetkiklerinde de midesinde tümör bulunduğunun tespit edildiğini ve ameliyata karar verildiğini belirtti.

Fatma Yıldız'ın ameliyatının robotik cerrahi yönetimiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Hamzaoğlu, açıklamasında, şu bilgileri verdi:

''Minimal invaziv cerrahi kapsamında robotik cerrahinin pek çok üstünlüğü var. Mide tümörlerinin cerrahi tedavisinde de çok geniş alanda lenf bezlerinin de çıkarılması gerekiyor. Hastanın lenf bezlerini ve midesinin tamamını çıkardık. Sonrasında ise ince bağırsaktan yeni bir mide oluşturduk. Tüm bunlar sadece 3 kesi yapılarak gerçekleştirildi.''

Prof. Dr. Hamzaoğlu, hastanın ameliyattan bir gün sonra su içebildiğine, ameliyatın ikinci gününde de hastaya çorba verildiğine dikkati çekti. Açıklamada görüşlerine yer verilen hasta Fatma Yıldız'ın da ameliyat sonrası tüm şikâyetlerinin geçtiğini ve kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini söylediği bildirildi.

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