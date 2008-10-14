D vitamini takviyesi kemik erimesi riskini azaltıyor

D vitamini ömrü uzatıyor



D vitamini eksikliği ağrı yapıyor

Amerikan Pediatri Akademisi'nden Doktor Frank Greer yaptığı açıklamada, "çocukların her gün ihtiyaç duyduğu D vitamini dozunun iki katına çıkarılmasını tavsiye ettiklerini, çünkü kanıtların çocukların ömürleri boyunca bunun faydasını göreceğini gösterdiğini" ifade etti.Greer, vitamin takviyesinin önemli olduğunu çünkü birçok çocuğun yalnızca beslenmeyle yeterli D vitamini alamadığını belirtti. Akademinin doktorlarından Carol Wagner de, emzirmenin bebekler için en iyi beslenme kaynağı olmasına rağmen emzirilen bebeklere de D vitamini takviyesi yapılması gerektiğine dikkat çekti.Akademi bu tavsiyesi kapsamında çocuklara, doğdukları günden itibaren günde 400 birim D vitamini verilmesini istiyor.Uzmanlar çocukluk döneminde yapılan D vitamini takviyesinin ileri yaşlardaki kemik erimesi riskini azaltabileceğini de belirtiyor.