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Sağlık

D vitamini takviyesi kemik erimesi riskini azaltıyor

Uzmanlar çocuklarda raşitizmin önlenmesi amacıyla günlük D vitamini dozunun iki katına çıkarılmasını tavsiye ediyor.

14 Ekim 2008 03:00

Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklarda raşitizmin önlenmesi amacıyla günlük D vitamini dozunun iki katına çıkarılmasını tavsiye etti.

D vitamini ömrü uzatıyor

D vitamini eksikliği ağrı yapıyor

Amerikan Pediatri Akademisi'nden Doktor Frank Greer yaptığı açıklamada, "çocukların her gün ihtiyaç duyduğu D vitamini dozunun iki katına çıkarılmasını tavsiye ettiklerini, çünkü kanıtların çocukların ömürleri boyunca bunun faydasını göreceğini gösterdiğini" ifade etti.

Greer, vitamin takviyesinin önemli olduğunu çünkü birçok çocuğun yalnızca beslenmeyle yeterli D vitamini alamadığını belirtti. Akademinin doktorlarından Carol Wagner de, emzirmenin bebekler için en iyi beslenme kaynağı olmasına rağmen emzirilen bebeklere de D vitamini takviyesi yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Akademi bu tavsiyesi kapsamında çocuklara, doğdukları günden itibaren günde 400 birim D vitamini verilmesini istiyor.

Uzmanlar çocukluk döneminde yapılan D vitamini takviyesinin ileri yaşlardaki kemik erimesi riskini azaltabileceğini de belirtiyor.

(AA)

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