D vitamini ömrü uzatıyor

İsveç'in Gıda Maddelerini Denetleme Kurulu, vatandaşlara, uzun yaşamaları için D vitaminini tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.



ABD ve İsveç'te yapılan son araştırmalar, D vitamini eksikliği olanların, bu vitamine yeterli derecede sahip kişilere göre daha az yaşadığını ortaya koydu.

Ölen 1806 kişinin verilerini inceleyen uzmanlar, D vitamini yönünden zengin yiyeceklerle beslenenlerin diğerlerine oranla daha uzun yaşama şansının yüzde 26 oranında arttığını belirledi.



ABD'de yapılan araştırmaya benzer bir araştırmayı İsveç'te de yaptıklarını açıklayan Göteborg Sahlgrenska Üniversitesinden Prof. Dr. Dan Mellström, D vitamininin vücutta birçok organı olumlu etkilediğini belirtti.

İsveç'in Gıda Maddelerini Denetleme Kurulu da araştırmaların sonuçlarına katıldığını açıklayarak, vatandaşlara, yazın güneş ışınlarından yararlanmaları, kışın ise bol bol balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.



(AA)

