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Sağlık

D vitamini MS'ten koruyabilir

Her gün D vitamini almanın, Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanma olasılığını azaltabileceği bildirildi.

05 Şubat 2009 02:00

Her gün D vitamini almanın, Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanma olasılığını azaltabileceği bildirildi.

Oxford Üniversitesi’nde Klinik Nöroloji bölümünde görevli profesör George Ebers, İngiliz Times gazetesine yaptığı açıklamada, hastalığın kökenleriyle hem genler hem de çevrenin doğrudan bağlantısı olduğu yönünde sağlam kanıt bulunduğunu savunarak, yaptığı araştırmada, hamilelik sırasında ve çocuklukta D vitamini eksikliğinin, kişinin küçük yaşta bu hastalığa yakalanma olasılığını artırabileceğini gösterdiğini söyledi.

Ebers, D vitamini eksikliğiyle bağlantılı, genetik açıdan MS hastalığına savunmasız olma ihtimalinin nesilden nesle aktarılabileceğini belirterek, bu olasılığın, hamile kadın ve küçük çocuklara, D vitamini verilmesiyle önemli ölçüde azaltılabileceğini kaydetti.

George Ebers ve ekibinin araştırmasında, vücudun güneş ışığı alarak ürettiği D vitamininin, MS'ye yakalanma olasılığını üç katı artırdığı tespit edilen, belirli bir genetik varyantı etkilediğini gösterdi. Ayrıca D vitamini eksikliğinin bu varyantı değiştirerek, bağışıklık sisteminin normal işleyişini engellediği belirtildi.

Haberde, 100 bin kişide MS hastası olanların sayısının bazı ülkelere göre şöyle sıralandığı kaydedildi:

Kanada'da 240, İskoçya'da 150 ila 200, Norveç'te 110, İngiltere ve Galler'de 90 ila 110, Avustralya'da 78, İspanya'da 59 ve Brezilya'da 18.

Merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığı, beynin görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlar üzerindeki kontrol kabiliyetini bozuyor.

(AA)

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