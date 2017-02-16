T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

D vitamini kullanmak 'grip ve nezleyi önleyebilir'

İngiltere'de yeni yayımlanan bir araştırma, D vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve üst solunum yolları enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğu öne sürülüyor.

16 Şubat 2017 15:15

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonuçları sağlıklı beslenmenin yanında D vitamini kullanmanın grip ve nezleyi önleyebileceğini ortaya koydu.

Bağışıklık sistemi, D vitaminini mikroplara karşı hücreler yaratmak için kullanarak bakteri ve virüslerle savaşıyor.

D vitamini güneş ışınlarıyla alınıyor, ancak kışın bu pek mümkün olmuyor.

İngiltere Tıp Dergisi'nde yayımlanan analiz, D vitamininin bağışıklık sistemi için oldukça önemli olduğunu gösteriyor.

D vitamini kalp yetmezliğine çare olabilirD vitamini eksikliği MS hastalığına mı neden oluyor?

Ancak İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumu Public Health England (PHE), verilerin kesin bir sonuç vermediğini söylüyor.

PHE beslenme uzmanı Profesör Louis Levy, "Bu araştırmaya bakarak D vitaminin üst solunum yolları hastalıklarını önlediğini söyleyemeyiz çünkü yeterli bir kanıt sunmuyor" diyor.

PHE, yine de kemik ve kas sağlığını kuvvetlendirmek için kış ve sonbahar aylarında D vitamini kullanmayı öneriyor.

Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nde (QMUL) yapılan araştırmada çeşitli üst solunum yolları enfeksiyonları incelendi.

Enfeksiyonları önlemek için yapılan D vitamini takviyesi denemeleri karmaşık sonuçlar verince, araştırmacılar daha kesin sonuçlar bulmak için 11.321 kişi ve 25 farklı denemeden veri topladılar.

"D vitaminin yalnızca kemik sağlığından
daha fazla önemi olduğunu..."

Sonuçta araştırmacılar D vitamini kullanan her 33 kişiden birinin grip veya nezle olmadığını keşfettiler.

Aylık büyük dozlar almak yerine her gün veya her hafta D vitamini takviyesi yapmanın daha yararlı olduğu gözlemlendi.

Birmingham Üniversitesi Endokronoloji bölümünden Profesör Martin Hewison da, bulguların çarpıcı olduğunu söylüyor.

"Araştırmanın D vitaminin yalnızca kemik sağlığından daha fazla önemi olduğunu gösterdiğine katılıyorum" diyor.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) araştırmanın genişletilmesi gerektiğini düşünüyor.

Araştırma takımı D vitamininin ABD'de olduğu gibi İngiltere'de de yiyeceklere eklenmesini istiyor.

Profersör Martineau, "Yiyeceklere D vitamini takviyesi yapılması, vitamini dengeli ve az miktarlarda almayı sağlayarak D vitamini eksikliğini önleyebilir. D vitamininin başka yararlarını gösteren araştırmamız, İngiltere'de yiyeceklere D vitamini takviyesi yapılması savını güçlendiriyor" diyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tıp DergisiMSSağlık BakanlığıPublic Health EnglandProfesör Louis LevyQueen MaryEndokronolojiProfesör Martin HewisonSağlık Araştırmaları EnstitüsüABDMartineau

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24