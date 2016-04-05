D vitamini kalp yetmezliğine çare olabilir

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini almanın bazı kalp hastalıklarına iyi gelebileceğini ortaya koydu.

Kalp yetmezliği çeken 163 hasta üzerinde yapılan deneyler, normal olarak vücutta cildin güneşe maruz kalmasıyla üretilen D vitaminini takviye olarak almanın, kalbin kan pompalama kapasitesini artırdığını ortaya koydu.

Çalışmayı Leeds Üniversite Hastanesi'nden bir ekip yürüttü ve araştırmaların sonucu, Amerikan Kalp Hastalıkları Fakültesi (American College of Cardiology) tarafından düzenlenen bir toplantıda sunuldu.

İngiltere Kalp Hastalıkları Vakfı ise takviye vitamin almanın etkileriyle ilgili daha kapsamlı deneyler yapılması çağrısında bulundu.

Kemik ve diş sağlığı için hayati önem taşıyan D vitamininin vücutta başka bir çok iyileştirici etkisi olduğu düşünülüyor ama çoğu insan bu vitamini yeterince almıyor.



Yaş ortalaması 70



Leeds'de yürütülen deneye katılan hastaların yaş ortalaması 70'ti ve o yaştaki insanların çoğu gibi yaz mevsiminde dahi D vitamini eksikliği çekiyorlardı.

Kalp hastalıkları uzmanı Dr. Klaus Witte "Dışarda daha az zaman harcıyorlar ama aynı zamanda ciltlerinin D vitamini üretme kapasitesi de yaşla birlikte azalıyor. Bunun neden böyle olduğunu henüz bilmiyoruz" diyor.

Deneye katılan hastaların bir kısmına bir yıl boyunca her gün 100 mikrogramlık birer D vitamini tableti, diğer kısmına ise D vitamini olduğuna inandıkları birer şeker tableti verilmiş.

Araştırmacılar bu süre içinde vitaminin kalp yetmezliği yani kalbin kan pompalama yetersizliği üzerindeki etkisini incelemişler.

Burada ölçü, kalbin her bir çarpışında ne kadar miktar kan pompalayabildiği.

Sağlıklı bir yetişkinde bu kapasite kalpteki kanın yüzde 60-70'i dolayında iken, kalp yetmezliği çeken birinin kalbi, kanın ancak dörtte birini pompalayabiliyor.



Reçete için henüz erken



Fakat bir yıl içinde D vitamini alan kalp hastalarında pompalama oranının yüzde 26'dan yüzde 34'e çıktığı saptandı.

Araştırma ekibinden Dr. Witte BBC'ye "Bu çok önemli bir oran. Çok pahalı bazı tedavi yönmetleriyle de ancak bu kadar gelişme sağlayabiliyorsunuz. İnanılmaz bir sonuç. Üstelik fındık fıstık gibi ucuz, yan etkisi de yok. Son 15 yıldır böyle bir sonuç alınmadı" dedi.

Çalışma, D vitamini alan hastaların kalplerinde küçülme de görüldüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, bunun kalbin daha etkin ve güçlü hale gelmesiyle ilgili olabileceği gönüxühre,

Fakat ekip kalp hastalıkları için D vitamini reçetesi yazmak için henüz erken olduğu görüşünde.

Dr. Witte, "Henüz o noktada değiliz. Aldığımız sonuçlara inanmadığımız için değil fakat daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç var" diye konuştu.