D vitamini eksikliği kalp hastalıklarını tetikliyor

ABD'de son dönemde yapılan araştırmalar, yetişme çağında D vitaminini yeterince almayanların ileride kalp ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.



Amerikan Kalp Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan ve internette yayımlanan bir çalışmaya göre, yeterince D vitamini almayan gençlerin alanlara oranla yüksek tansiyon ve şeker hastalığına yakalanma olasılığı 2 kat, kalp damar hastalıklarının en önemli nedeni olan metabolik sendroma yakalanma olasılığı ise 4 kat daha fazla.



Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Jared Reis yönetiminde 12-19 yaşlarındaki 3 bin 577 kişi üzerinde yapılan araştırmada, D vitamininin önemi vurgulanarak, kapalı mekanlarda zaman geçirme ve düzensiz beslenme alışkanlıklarının, gençlerin ve yetişme çağında olanların gelecekteki sağlıklarını da ipotek altına aldığına dikkat çekiliyor.



Rochester'da bulunan Mayo Klinik'teki Kalp Damar Sağlığı Kliniği yöneticisi Randal Thomas, araştırmanın önemini vurgularken "Gençler, cips ve asitli içecekle besleniyorlarsa muhtemelen yeterli D vitaminini almıyorlardır" ifadesini kullandı.



ABD'de geçen yılın kasım ayında, Amerikan Pediyatristler Akademisi, günlük önerilen D vitamini miktarını artırarak bu yönde son dönemde yapılan çalışmalara destek vermiş, Akademinin Beslenme Komitesi Başkanı Frank Greer, "D vitamininin yaşam boyu sağlıkta avantaj sağladığı gün geçtikçe daha çok anlaşılıyor" demişti.



Araştırmalara göre, D vitamini, bakterileri öldüren protein hücrelerinin çoğalmasına destek veriyor.



Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma yaşı düştü



Yeşilyurt Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Tayfun Göktoğan, yaptığı açıklamada, son dönemde ABD'de D vitamini üzerinde artan çalışmaların dünyanın pek çok kliniğinde yapılacak benzer içerikli çalışmalara öncülük ettiğini söyledi.



Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma yaşının Türkiye'de çeşitli faktörlere bağlı olarak düştüğünü ifade eden Göktoğan, "Apartmanlarda yaşayan, açık havada az zaman geçiren, obezite eğilimli çocukların sayısında artış var" diye konuştu.



Göktoğan, 2-3 yıl önce 21 yaşında ve aile geçmişinde kalp hastalığı olmayan bir gence 4'lü koroner baypas ameliyatı yaptıklarını belirterek, "Koroner arter yetmezliği yaşı düşüyor, eskiden 60'lı yaşlarda görülüyordu, şimdi 30-35 yaş grubundaki hastalara pek şaşırmıyoruz" dedi.



Beslenmenin ve yaşam şeklinin özellikle de yetişme çağındaki alışkanlıkların gelecek için çok belirleyici olduğunu ifade eden Tayfun Göktoğan, bu dönemde yetersiz veya dengesiz beslenmenin, ailede de yatkınlık varsa, ilerideki yıllarda ciddi sağlık sorunları olarak kişiye geri döndüğünü söyledi.



Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimiyle özellikle çocuklarda büyüme için gerekli olan D vitamini, kas zayıflığına karşı vücudu koruyor, kalp atışının düzenlenmesinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, tiroit fonksiyonları ve kan pıhtılaşmasında rol oynuyor. Sindirim sisteminden kalsiyum emilimini artıran ve kemiklerde kalsiyum birikimine yardım eden D vitaminin ön maddesi deri altında bulunuyor ve güneş ışınlarının etkisiyle vitamine dönüşüyor. En önemli kaynağı güneş ışığı olan D vitamini, karaciğer, balık, yumurta, tereyağı ve peynirde bol miktarda bulunuyor.



(AA)

