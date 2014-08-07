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Sağlık

D vitamini eksikliği bunama riskini artırıyor

D vitamini eksikliği yaşayan 65 yaş üstü insanların, halk arasında 'bunama' olarak adlandırılan demans hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlendi

07 Ağustos 2014 21:01

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, D vitamini eksikliği yaşayan yaşlı insanlarda, halk arasında "bunama" olarak da anılan demans hastalığına yakalanma riski artıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, "Neurology" adlı dergide yayımlanan araştırma için 65 yaşın üzerindeki 1.650 kişi incelendi.

Daha önceki araştırmalarda da D vitamini eksikliği ile demans hastalığı arasında bağ kurulmuştu. Ancak araştırmayı yürüten İngiliz bilim insanları, şimdiye kadarki en kapsamlı ve sağlam raporu yayımladıklarını belirtiyor.

 

Önlem için D vitamini verilmesi erken

 

Ancak uzmanlar, yaşlılara önlem olarak D vitamini verilmesi için henüz erken olduğunu söylüyor. İngiltere'de bugün yaklaşık 800 bin demans hastası yaşıyor. 2021 yılında bu sayının bir milyona ulaşması bekleniyor.

Vücudun D vitamini ihtiyacı çoğunlukla yağlı balık yiyerek ve güneşlenerek karşılanıyor.

Ancak yaşlı insanların vücudu, güneş ışınlarını D vitaminine çevirmekte zorlanabiliyor. Bu nedenle kendilerine takviye vitaminler önerilebiliyor.

Alzheimer Hastaları Derneği'nden Doktor Clare Walton ise araştırmaya temkinli yaklaşıyor ve "Böyle bir çalışma bize D vitamini eksikliğinin demans hastalığına yakalanma sebebi olduğunu gösteremez" diyor.

Doktor Walton'a göre araştırma aradaki bağlantıyı kesin olarak ortaya koymuyor.

Dr. Walton, "Başka bir etken hem D vitamini eksikliğine hem de demansa neden olmuş olabilir" yorumunu yapıyor.

 

Demans hastalığı nedir?

 

Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir.

Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder. Artık hangi gün, hangi ay, hangi yıl olduğunu hatırlamaz, nerede olduğunu bilmez ve çevresindekileri, hattâ yakınlarını tanıyamaz olur.

 

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