T24 LogoT24 Logo
Sağlık

D vitamini beyne iyi geliyor

D vitamini özellikle 60 yaşın üzerindeki erkeklerde beynin işlevini iyileştiriyor.

21 Mayıs 2009 03:00

D vitamininin özellikle 60 yaşın üzerindeki erkeklerde beynin işlevini iyileştirdiği bildirildi.

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi’nden bilim insanları Avrupalı meslektaşlarıyla 40-79 yaşındaki 3 binden fazla erkeğin beyin işlevi ve D vitamini arasındaki bağlantıyı araştırdı.

Araştırmacılar, vücudunda yüksek oranda D vitamini bulunan erkeklerin dikkat ve cevap becerilerine dayanan basit nöropsikoloji testinde daha başarılı olduklarını gördü.

Ancak araştırmacılar yüksek oranda D vitamini ve beynin iyi çalışması arasındaki bağın 60 yaşın üzerindekilerde daha belirgin olduğu sonucuna vardı.

"Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarının beynin yaşlanmasıyla mücadeleye katkıda bulunabileceği vurgulandı.

Hollandalı bilim insanlarının geçen yıl yaptığı araştırma da, D vitamini eksikliğinin yaşlılarda depresyon riskini veya başka psikolojik sorunları artırabileceğini göstermişti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24