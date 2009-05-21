D vitamini beyne iyi geliyor

D vitamininin özellikle 60 yaşın üzerindeki erkeklerde beynin işlevini iyileştirdiği bildirildi.



İngiltere'deki Manchester Üniversitesi’nden bilim insanları Avrupalı meslektaşlarıyla 40-79 yaşındaki 3 binden fazla erkeğin beyin işlevi ve D vitamini arasındaki bağlantıyı araştırdı.



Araştırmacılar, vücudunda yüksek oranda D vitamini bulunan erkeklerin dikkat ve cevap becerilerine dayanan basit nöropsikoloji testinde daha başarılı olduklarını gördü.



Ancak araştırmacılar yüksek oranda D vitamini ve beynin iyi çalışması arasındaki bağın 60 yaşın üzerindekilerde daha belirgin olduğu sonucuna vardı.



"Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarının beynin yaşlanmasıyla mücadeleye katkıda bulunabileceği vurgulandı.



Hollandalı bilim insanlarının geçen yıl yaptığı araştırma da, D vitamini eksikliğinin yaşlılarda depresyon riskini veya başka psikolojik sorunları artırabileceğini göstermişti.



(AA)